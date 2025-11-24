El PSIB acusa al Govern de estar "frivolizando" con el techo de gasto y de "querer, como sea, que no haya acuerdo"

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de estar "frivolizando" con el techo de gasto y de "querer, como sea, que no haya acuerdo".

Negueruela se ha pronunciado así, este lunes, en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha denunciado que los socialistas saben que se les llamará para negociar "porque lo dicen en ruedas de prensa" pero, de momento, "nadie ha llamado para negociar ningún techo de gasto, desde la última reunión".

"He estado ocho años en un gobierno y, cuando he dicho que iba a negociar, negociaba. Nunca he visto a un vicepresidente, en este caso a dos vicepresidentes, con tanto interés en no llegar a un acuerdo, por que si tienen la más mínima intención de llegar a un acuerdo, están haciendo todo lo contrario", ha lamentado el portavoz.

"Jamás he visto una negociación así, jamás, intentando por todos los medios que no se acuerde aunque te lo pongan fácil, aunque te digan que se aprobarán leyes que prometió la presidenta Prohens, pero es que ni así. Lo que quieren es, como sea, que no haya acuerdo, lo cual es cuanto menos curioso", ha añadido Negueruela.