El PSIB acusa al Govern de impulsar la "turistificación del campo" mientras se cierran 200 explotaciones agrarias

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Govern de impulsar la "turistificación del campo" mientras durante la presente legislatura se han cerrado alrededor de 200 explotaciones agrarias.

Los socialistas, en un comunicado, han considerado que el Ejecutivo autonómico está incumpliendo su promesa de convertir Baleares "en un polo de atracción verde" para favorecer los "intereses urbanísticos y de especulación con el suelo".

La secretaria de Transición Ecológica del PSIB, Pilar Carbonero, ha lamentado que pese a los anuncios acerca de "potenciar el campo" durante los últimos dos años se hayan cerrado --siempre según los datos facilitados por el partido-- más de dos centenares de explotaciones agrarias.

Se trata, a su parecer, de un proceso de "turistificación del campo" que se ve reflejado en el incremento del turismo rural por encima de la media española entre 2023 y 2024. Al mismo tiempo, ha apuntado la también diputada en el Parlament, el número de sacrificios de ovejas, vacas y cerdos o de la producción de patatas y almendras han bajado en el archipiélago.

Carbonero ha criticado que el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, prometiera a los pescadores y ganaderos de las Islas que tenían "un precio justo por sus productos" con un plan de apoyo al sector "que no llega".

Al final, ha resumido la socialista, lo que ha acabado pasado es que las explotaciones agrarias "continúan trabajando con números rojos" y cada vez son más los profesionales que se ven abocados a abandonar el campo.

"El Govern de Marga Prohens y de Joan Simonet ha incumplido todas sus promesas en materia de agricultura. Los payeses y ganaderos no tienen agua y los pozos de las islas cada vez presentan mayor salinización. Pero mientras tanto, sí que habrá agua para llenar todas las piscinas con las construcciones que se permitirán en suelo rústico", ha zanjado.