El PSIB acusa al Govern de "rebajar" la capacidad de acción del Consejo de Participación de las Mujeres de Baleares

PALMA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Govern de "rebajar" la capacidad de acción y "descafeinar" el futuro del Consejo de Participación de las Mujeres de Baleares, señalando que se ha vuelto a poner en marcha un proceso para crear el órgano de participación, que está reglamentado desde mayo de 2023.

Según ha apuntado este jueves la diputada socialista Silvia Cano, después de participar en el Consell Rector del Instituto Balear de la Mujer (IbDona), el Govern "ha decidido volver a comenzar todo el procedimiento", abriendo un periodo de presentación de enmiendas al decreto que prepara el Ejecutivo.

En una nota de prensa, el PSIB ha señalado que el anterior Govern estableció una bases consensuadas con los colectivos feministas de Baleares para que la participación en el Consejo de Participación fuese "amplia y plural". No obstante, ha criticado Cano, el PP "ha decidido volver a plantear el órgano consultivo, proponiendo un decreto que rebaja la capacidad de acción de este organismo".

En esta línea, ha subrayado que el Consejo de Participación de las Mujeres permitía la participación con voz pero sin voto de entidades feministas no constituidas formalmente com asociación y que, ahora, el borrador del nuevo decreto ha eliminado a estos colectivos. "Aunque no estén constituidas formalmente, tienen una actividad muy dinámica con ideas e iniciativas a aportar", ha defendido Cano.

Por otra parte, ha criticado que el Govern elimine la posibilidad que el Consejo de Participación se pueda manifestar sobre los proyectos de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para constatar si se tiene en cuenta la perspectiva de género. Además, ha lamentado que el Consejo no podrá hacer propuestas de criterios de valoración a la hora de abrir líneas de subvención.

Con todo, la socialista ha considerado que el Govern ha hecho "un nuevo retroceso" en los derechos feministas, en la "misma línea de falta de diálogo y transparencia que el PP ya ha demostrado con otros temas, como la memoria histórica o la segregación lingüística". Por ello, ha reclamado que el IbDona constituya el Consejo de Participación de las Mujeres de acuerdo con el reglamento aprobado y publicado el pasado mayo.