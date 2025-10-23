El PSIB acusa al PP de entender la vivienda como "un negocio especulativo" para favorecer a "sus amigos"

Miembros del PSIB participan en un acto para visibilizar la situación de las personas que viven en la calle celebrado este jueves en la plaza Mayor de Palma. - PSIB

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, ha acusado al PP de entender la vivienda como "un negocio especulativo" con el que beneficiar a "sus amigos".

Así se ha expresado este miércoles tras acudir al acto celebrado en la plaza Mayor de Palma para visibilizar la situación que viven las personas sin hogar.

La también secretaria de Derechos Sociales del PSIB ha criticado la "falta de propuestas" por parte del Govern y el Consell de Mallorca ante el "enorme problema social que supone la dificultad de acceder a una vivienda".

Alonso se ha referido a dos datos conocidos este miércoles en relación a la crisis habitacional, que las entidades sociales de la Iglesia atendieron el año pasado a 841 personas en situación de calle en Mallorca y que, según el Consejo Económico y Social (CES), un residente en Baleares tardaría casi 61 años en poder pagar una vivienda.

La socialista ha lamentado que, pese a esta realidad, el PP y Vox conciban la vivienda "no como un derecho sino como un negocio especulativo y por eso siempre acaban dando apoyo a sus amigos".

"Que se pongan al lado de las personas de una vez por todas, que se pongan del lado de los derechos humanos y no de la especulación", ha insistido.

Alonso también ha criticado la "falta de apoyo" del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) a centros como Ca l'Ardiaca o Es Refugi, lo que se ha traducido en "falta de recursos para su funcionamiento y retrasos en los pagos a las entidades que los gestionan, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios".