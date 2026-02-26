El PSIB acusa al PP y Vox de querer "eliminar ayudas para personas pobres o migrantes"

El diputado del PSIB en el Parlament Omar Lamin. - PSIB

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSIB en el Parlament Omar Lamin ha acusado al PP y a Vox de querer "eliminar ayudas para personas pobres, para vecinos que necesitan un impulso para vivir mejor o para las personas migrantes".

Lamin ha denunciado públicamente el "creciente racismo institucional" por parte de la presidenta del Govern, Marga Prohens y del alcalde de Palma, Jaime Martínez, a quienes ha acusado de "incrementar las actuaciones contra los colectivos vulnerables".

El parlamentario, según han asegurado los socialistas en un comunicado, ha asegurado que el PP y Vox están negociando "la eliminación de ayudas para personas pobres, para ciudadanos que son vecinos y vecinas y que necesitan un impulso para vivir mejor o para las personas migrantes que necesitan regularizarse para poder cotizar, pero mientras tanto necesitan un apoyo institucional y social".

Lamin, quien también es secretario de Nuevos Derechos, Cooperación y Migración del PSIB, también ha cargado contra el desalojo de la antigua prisión de Palma ordenado por Martínez.

"Hay muchas personas que se enfrentan a la imposibilidad de pagar un alquiler ante la falta de oferta de vivienda asequible y que se han visto obligadas a vivir en una prisión abandonada y durante tres años no han hecho nada para protegerlas", ha criticado.

El socialista ha considerado que se trata una "carrera" entre el PP y Vox para conseguir una "aceleración de políticas racistas" en la que, sin embargo, "dejan de ejercer competencias que son suyas como la obligación de garantizar un realojo o de atender a los migrantes".

"El Govern ha llegado a la cima en la competencia con la extrema derecha. Es la máxima expresión de tener un Govern racista y xenófobo, son las políticas del estilo de Prohens y el PP", ha zanjado.