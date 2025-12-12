El PSIB advierte que algunos pacientes del centro de salud de Sóller esperan más de 15 días para ser atendidos

Archivo - Jaume Mateu, Socialista de Soller - ISAAC BUJ - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Sóller ha expresado su preocupación por el hecho de que algunos pacientes del centro de salud del municipio deban esperar más de 15 días para ser atendidos por su médico de familia.

Además, ha indicado el PSIB en un comunicado, tampoco existe la posibilidad de concertar una cita con "la gran mayoría" de los profesionales de atención primaria.

"Estamos en plena temporada de gripe y de enfermedades respiratorias, por lo que el PP debería prever un refuerzo de la atención primaria que pueda garantizar una atención sanitaria de calidad y que evite la saturación de las urgencias, tanto en nuestro centro de salud como en los hospitales", ha advertido el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sóller, Jaume Mateu.

En cualquier caso, desde la formación han querido reconocer la "magnífica tarea" que desempeñan los profesionales sanitarios del centro de salud del pueblo, quienes "siempre se dejan la piel para atender desde la excelencia, la humanidad y la máxima profesionalidad".

No obstante, ha puntualizado Mateu, para poder seguir haciéndolo y realizar su trabajo en buenas condiciones "necesitan planificación, gestión y recursos".

"La salud es un derecho, no un negocio", ha apuntado el también secretario general de la agrupación municipal, quien ha cargado contra "el abandono y desmantelamiento" del sistema público por parte de las administraciones gobernadas por los 'populares'.