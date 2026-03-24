El PSIB advierte de la "falta de planificación y rigor" en la reforma de la antigua residencia de Alcúdia - PSIB

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Alcúdia ha advertido de la "falta de documentación, planificación y rigor" en la reforma de la antigua residencia del municipio, anunciada recientemente por el equipo de gobierno.

Los socialistas, en un comunicado, han criticado que tras más de tres años de legislatura no exista ningún documento que avale la reforma anunciada y que esta no cuente con ningún convenio de financiación.

"Hace más de tres años que pedimos información clara y completa sobre este proyecto y todavía hoy no hay ningún documento oficial que avale las afirmaciones del equipo de gobierno", ha expuesto la regidora Agüi Lobo.

Los socialistas de Alcúdia han considerado "especialmente grave" que la decisión de optar por una reforma en lugar de construir una nueva residencia con más plazas se haya justificado con el argumento de reducir plazos.

"Es una broma de mal gusto que nos digan que la reforma es la opción rápida y después reconozcan que se tardarán cuatro años en hacerla. Esto solo confirma que no han trabajado en toda la legislatura", ha sostenido.

Para Lobo, si la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, hubiera demostrado un "compromiso real" con las personas mayores y las familias del municipio "el proyecto se hubiera priorizado desde el inicio de legislatura y estaría a punto de inaugurarse".

"Ya basta de humo. La ciudadanía merece información veraz, planificación seria y un proyecto que responda a las necesidades reales de las personas mayores de Alcúdia", ha sentenciado la regidora.