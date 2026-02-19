El PSIB advierte que los presupuestos de Llucmajor suben impuestos mientras el Ayuntamiento tiene 47 millones sin gastar

Miembros del grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor. - PSIB

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha advertido que los presupuestos municipales para 2026 subirán los impuestos a la ciudadanía mientras el Consistorio, por la falta de ejecución de las anteriores cuentas, se quedará con 47 millones de euros de remanentes.

Así lo ha señalado el portavoz municipal del PSIB, Jaume J. Oliver, durante un pleno celebrado este jueves y que ha criticado que, pese a ser "el más importante del año", se haya convocado a las 08.30 horas para "impedir la participación de la ciudadanía".

Las cuentas presentadas por el equipo de gobierno, a su parecer, "harán pagar más a los ciudadanos pero no mejoran el municipio". "Es el más alto de los últimos años, pero el Ayuntamiento continúa sin ejecutar los recursos disponibles", ha añadido.

Oliver, según ha indicado el PSIB en un comunicado, ha señalado que el incremento de ingresos será "extraordinario" ya que los impuestos directos subirán más de un 7%. Las tasas y precios públicos, ha agregado, lo harán cerca de un 17%.

"Los ciudadanos pagan más que nunca, pero el municipio no mejora en la misma proporción. Esta es la realidad", ha insistido el socialista, quien ha lamentado que pese a este incremento de ingresos el capítulo de inversiones reales supera con poco los dos millones de euros.

"Es una cifra ridícula para un municipio con las necesidades estructurales de Llucmajor. Faltan inversiones en asfaltado, accesibilidad, seguridad o equipamientos municipales, mientras el dinero sigue parado en el banco", ha apuntado.

El portavoz ha centrado parte de su intervención en el pleno en el remanente de tesorería que acumula el Ayuntamiento, que ya supera los 46,8 millones de euros. A su parecer, es la muestra de que "el dinero existe, pero no se ejecuta".

"El año pasado incorporaron 17,3 millones de euros del remanente, pero solo se ejecutaron 5,1 millones. El problema no es económico, es de gestión", ha criticado.

Oliver también ha alertado sobre la "fragilidad" de algunas previsiones de ingresos, especialmente los más de 5,5 millones de euros vinculados el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

"Es un impuesto que depende directamente de la actividad urbanística y por eso la Intervención obliga a congelar más de 3,3 millones de euros que no se pueden usar hasta que se compruebe que realmente se ingresarán las previsiones hechas. El mismo informe ya advierte que una parte importante del presupuesto puede no cumplirse", ha subrayado.

Por lo que respecta al personal municipal, el líder de los socialistas de Llucmajor ha lamentado que el presupuesto no refuerce áreas estratégicas como Urbanismo, Contratación o la Policía Local.

"Gobernar no es solo recaudar, gobernar es ejecutar. Mientras los ingresos continúen subiendo pero la ejecución no lo haga al mismo ritmo, Llucmajor continuará pagando más para obtener demasiado poco", ha sentenciado Oliver.