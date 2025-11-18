PSIB afea a Lafuente sus "largos fines de semana" y el conseller defiende que no tener agenda pública no es no trabajar

Archivo - El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Carol Marquès ha cargado contra el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por sus "largos fines de semana", a lo que el conseller ha defendido que el hecho de que no tenga agenda pública no quiere decir que no trabaje.

Ha sido en la sesión de control al Govern de este martes, en la que la socialista ha reprochado a Lafuente que "uno de los motivos de la parálisis de su Conselleria son sus largos fines de semana de los que disfruta una semana y la otra también". "Pagados por todos los ciudadanos a cambio de su inacción", ha dicho.

De su lado, el conseller ha criticado que para el PSIB "si no hay agenda pública no hay actividad". "Este Govern defiende que los ciudadanos de Baleares, con independencia de donde tengan su domicilio, puedan formar parte del Govern y que es positivo que tengamos consellers de las diferentes islas", ha defendido.

"¿Usted utiliza la norma de que si hay acto público se trabaja y si no hay acto público no se trabaja y esa la utiliza para juzgarme a mí? Muy bien, había un conseller menorquín que desde el 17 de junio del año 2019 hasta el 10 de noviembre no tuvo ningún acto público. ¿Será una persona que no trabajaba?", ha sostenido Lafuente.

Por otro lado, la socialista ha preguntado al conseller por la ejecución de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ya que, según el PSIB, en 2025 no se ha ejecutado ni un euro de los 40 millones de euros presupuestados.

El conseller ha acusado a los socialistas de "confundir" en este sentido y ha asegurado que el 90 por ciento de los proyectos del ITS están en marcha.