El PSIB de Andratx critica la subida "indiscrimianda" del 30% en la tasa de basuras al "castigar a todos por igual"

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado la subida "indiscriminada" del 30% en la tasa de basuras aprobada por el Ayuntamiento de Andratx, ya que entienden que "castiga a todo el mundo por igual sin tener en cuenta quién genera realmente más residuos".

El secretario general del PSIB de Andratx, Enaitz Iñán, ha señalado que este incremento es una medida "injusta, desproporcionada y contraria" a los principio de la norma europea y de la legislación española de que "quien contamina, paga".

En una nota de prensa, Iñán ha exigido la reforma inmediata de la ordenanza fiscal que prevé la subida generalizada en la tasa de basuras del municipio, al mismo tiempo que ha criticado que se haya modificado la antigua ordenanza "en lugar de aprovechar la oportunidad para redactar una de nueva, más justa y moderna".

"A pesar de que la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha defendido que la medida responde a una obligación legal estatal, la ley estatal se deriva de una directiva europea y esta permite a los ayuntamientos aplicar criterios correctivos, por lo que no se puede tratar por igual a un particular que genera un volumen de residuos doméstico, que una empresa que genera basuras industriales", ha alegado.

De este modo, ha tratado de desmentir el argumento de Gonzalvo sobre la "imposibilidad de discernir qué ciudadano contamina más" para aplicar la tasa de basuras de manera progresiva en relación a los residuos generados y a la capacidad de triaje.

"La declaración de la alcaldesa de no poder controlar técnicamente las basuras de cada uno es una excusa, porque hace tiempo que en otros municipios ya lo hacen de una manera ordenada y con inspecciones, a través de la recogida selectiva", ha incidido.

Desde el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, han hecho mención a la voluntad del PP de usar esta subida de basuras como un "arma arrojadiza" contra el Gobierno del Estado para "desgastar políticamente".

La consellera insular del PSIB Juana M. Adrover ha remarcado que se trata de una obligación marcada por una directiva europea, que además fue implantada por un comisario que pertenece al Partido Popular Europeo.

"El PP no votó en contra del procedimiento en ningún momento para la transposición de la normativa europea a la española en el Congreso de los Diputados, ni tampoco ninguno de sus dirigentes lo han hecho en Mallorca, hasta que les han dicho desde Génova que esto tenía que servir, también, como herramienta de desgaste contra el Gobierno central", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que los ayuntamientos gobernados por el PP, como por ejemplo Andraitx, apliquen la tasa "sin ningún criterio social", al afectar por igual a "familias vulnerables y grandes empresas", además de "contravenir el espíritu de la norma". "No carguen en los hombros de las familias, aquello que tienen que asumir los grandes contaminantes", ha manifestado.