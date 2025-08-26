El PSIB asegura que las educadoras de las 'escoletes' y los ATE desconocen dónde empezarán a trabajar el lunes

Archivo - La portavoz de Educación del PSIB, Amanda Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha asegurado que las educadoras de las 'escoletes' y los auxiliares técnicos educativos (ATE) desconocen dónde empezarán a trabajar el próximo lunes debido al "caos" provocado por la Conselleria de Educación y Universidades.

La diputada socialista en el Parlament y portavoz de Educación del partido, Amanda Fernández, ha lamentado que todavía no se haya publicado la lista definitiva de la convocatoria de las educadores y de los ATE que trabajarán el curso que está por comenzar en los centros educativos.

A su parecer, ha indicado el PSIB en un comunicado, se trata de "una muestra más de la nula gestión de la Conselleria de Educación por lo que respecta al personal de los centros educativos".

La formación ha recordado que estas convocatorias ya fueron objeto de una "fuerte crítica" por parte de los sindicatos porque la lista provisional "salió tarde, ya dentro del mes de agosto, y el tiempo de reclamación fue muy breve, con errores en los que no se compatibilizaban según qué puntuaciones". A ello se le suma, ha subrayado, que todavía no existe una lista definitiva que indique a las trabajadoras en qué centro comenzarán a trabajar el lunes.

El problema, han considerado los socialistas, es especialmente grave para las educadoras infantiles, porque muchas de ellas actualmente están trabajando en 'escoletes' privadas y no dispondrán del tiempo suficiente para pedir los 15 días a su empresa, con el consecuente perjuicio económico que ello les comportará.

"Es una muestra más del despropósito, la mala gestión y la improvisación de la Conselleria de Educación de Antoni Vera, quien ha estado totalmente desaparecido durante todos los procesos de adjudicación de plazas y que han hecho del mes de agosto un caos", ha lamentado Fernández.

A todo ello, ha reprochado, se le suma el "caos de las resoluciones firmadas a deshora y que se han tenido que rehacer para el personal interino, además de la convocatoria de plazas de asesores que trabajarán en la Conselleria que también se hizo a destiempo y por presión después de una purga".

Por todo ello, la diputada ha pedido a Vera que "se ponga al timón" de su Conselleria y gestione "el caos que un verano más se ha instalado en su departamento", así como que dé explicaciones por los "numerosos errores y la falta de soluciones al personal docente".