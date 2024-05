El PSIB de Campanet considera que la cuestión de confianza planteada por MÉS "no es la fórmula adecuada para gobernar"

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Campanet ha apuntado que la cuestión de confianza planteada por la corporación municipal, gobernada por MÉS per Campanet, "no resolverá la falta de estabilidad en el Ayuntamiento" y ha considerado que "no es la fórmula adecuada para gobernar y mucho menos para aprobar los presupuestos de 2024".

Así lo ha indicado el PSIB tras el anuncio de presentación de esta cuestión de confianza ligada a la aprobación de las cuentas públicas, que han sido rechazadas por la oposición en dos ocasiones y tiene prorrogados los presupuestos de 2022.

En un comunicado, el PSIB ha argumentado que pretender cuadrar las cuentas municipales con una cuestión de confianza "no es la mejor forma de gobernar el municipio" y han reivindicado que, desde el gobierno y desde la oposición, "siempre han trabajado por el interés general de Campanet", algo que han afirmado que "seguirán haciendo".

La portavoz del PSIB en Campanet, Rosa Bestard, ha reiterado su compromiso por aportar "estabilidad" y "políticas progresistas al municipio". Ante esta situación, ha aseverado que se ponen "a disposición del pueblo" con la convicción de que "una cuestión de confianza alargará indefinidamente una situación que no resuelve los problemas de los 'campaneters'".

Asimismo, han alegado que esta "inestabilidad" se ha evidenciado en "varias ocasiones recientes", como las fiestas de Pascua o la feria de mayo, ya que, a su juicio, estos eventos tradicionales "no han lucido como se desearía".

Por último, han manifestado su "buena predisposición" para el diálogo, tal y como han defendido que "han hecho saber en todo momento" al Consistorio, por lo que están "convencidos" de que la estabilidad es "la clave para sacar adelante políticas de progreso".