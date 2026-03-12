El PSIB censura que Vox impida aprobar una declaración institucional del Consell de Mallorca por la paz en Oriente Medio

Representantes del Consell de Mallorca durante la lectura de un manifiesto en favor de la paz en Oriente Medio. - PSIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado que Vox haya imposibilitado la aprobación de un texto como declaración institucional en el Consell de Mallorca para reivindicar la paz, el multilateralismo y el derecho internacional ante la escalada militar en Oriente Medio.

El documento, promovido por el PSIB, ha recibido la aprobación de todos los grupos políticos presentes en la institución insular, a excepción de Vox, por lo que se ha leído a modo de manifiesto antes de la celebración del pleno del Consell de Mallorca.

En un comunicado, la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha celebrado la "unidad mayoritaria" de la institución en defensa de la paz y del derecho internacional pero ha lamentado "profundamente" la ausencia de Vox.

Así, ha subrayado que el manifiesto reafirma el "compromiso" del Consell con los "valores europeos, el multilateralismo y el respecto al derecho internacional" y ha destacado la importancia de "proteger la población civil", por lo que ha solicitado que se evite usar los puertos y aeropuertos de Baleares para acciones bélicas que "no cuenten con mandato de las Naciones Unidas".

Además, ha instado a las autoridades locales a tomar medidas de ayuda ante las repercusiones económicas del conflicto que "afectarán en la vida diaria de los ciudadanos".

La lectura se ha llevado a cabo a la entrada del Consell, antes del inicio del pleno ordinario. Cladera ha concluido que el Consell de Mallorca ha enviado un "mensaje claro" y es que "la vía es la diplomacia", al tiempo que ha hecho un llamamiento a "la desescalada militar en la zona".