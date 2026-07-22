El PSIB constituye su comité electoral para "poner en marcha la maquinaria" de cara al próximo proceso electoral

El PSIB constituye su comité electoral. - PSIB

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha constituido su comité electoral para "poner en marcha la maquinaria" de cara a las elecciones autonómicas, insulares y municipales previstas para mayo de 2027.

Lo ha hecho en una ejecutiva celebrada este miércoles después de el partido haya fijado ya a sus candidatos a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez; a los consells de Mallorca y de Menorca, Amanda Fernández y Pepe Mercadal, y a los ayuntamientos de Palma y Calvià, Iago Negueruela y Alfonso Rodríguez.

"El Partido Socialista pone en marcha toda su maquinaria electoral al servicio del cambio. Baleares no se puede permitir ni un año más de gobiernos de derecha aliada con la extrema derecha", ha declarado el secretario de Organización de la formación, Cosme Bonet.

El socialista, según ha indicado el PSIB en un comunicado, ha criticado al PP por no aplicar la ley estatal de vivienda, anunciar medidas contra la saturación que no se han aplicado y "alimentar o no frenar" los discursos de odio "que acaban contaminando la convivencia".

Frente a todo ello, ha contrapuesto, su partido "se pone a trabajar, de forma urgente, en un proyecto de cambio que haga que Baleares vuelva a un camino de progreso, de sostenibilidad, de convivencia y de diálogo y tolerancia".