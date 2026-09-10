El PSIB cree que el Govern debería haber enviado un ES-Alert por el temporal y le acusa de "dejadez de funciones"

Archivo - Alerta de protección civil que están recibiendo por el incendio de La Bisbal d'Empordà, a 4 de julio de 2026, en Cruïlles-Sant Sadurní de l'Heura, Girona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Govern de "dejadez de funciones" por no enviar un mensaje ES-Alert a la ciudadanía ante el temporal que azotó este miércoles a Baleares, algo que a su parecer debía haber hecho.

La diputada socialista en el Parlament Mercedes Garrido ha lamentado que, a causa de las fuertes lluvias, una mujer muriera en Felanitx y ha trasladado las condolencias del partido a sus familiares y amigos.

Garrido, según ha indicado el PSIB en un comunicado, ha considerado que "no se entiende" como el Govern, pese a "conocer con antelación las alertas por los episodios de lluvias y vientos muy fuertes que podían tener consecuencias muy graves", no empleó el mecanismo de ES-Alert para advertir a la ciudadanía.

La socialista ha puesto como ejemplo de buena actuación el aviso que la Universitat de les Illes Balears (UIB) envió a la comunidad educativa para que no saliera de los edificios ante los eventuales riegos provocados por la meteorología adversa.

Aunque Emergencias decretó la alerta naranja, ha criticado la diputada, "se quedó allí y no fue más allá para avisar a la población de forma directa mediante un ES-Alert". La "virulencia de las lluvias y vientos" trajeron unas consecuencias que, a su juicio, "demuestran que la utilización de este mecanismo era necesario ayer".

Garrido también ha argumentado la necesidad de activar este mecanismo porque, a su parecer, la ciudadanía "ni tan siquiera sabe qué quiere decir" el IG-1, es decir, el índice de gravedad uno, la situación operativa del Plan Meteobal que activa Emergencias para las alertas naranjas.

También ha preguntado si el Govern, en su encomienda de gestión con la UIB en materia de alertas tempranas, adoptó alguna medida. "Este sistema tiene un indicador importante, que advierte del peligro en casos de inundaciones", ha expuesto.

El PSIB ha advertido que los temporales como los del miércoles "solo son un precedente de lo que puede suceder en los próximos meses".