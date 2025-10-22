El PSIB cree que el Govern "ya no tiene excusa" para no empezar el tren de Llevant tras el "ofrecimiento" de Puente

Archivo - La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández. - PSIB-PSOE - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (SFM), Amanda Fernández, ha considerado que después del "ofrecimiento" del ministro de Transportes, Óscar Puente, el Govern "ya no tiene excusa" para no empezar el tren de Llevant.

Así se ha expresado este miércoles después de que el ministro, en el pleno del Congreso de los Diputados, haya asegurado que el Gobierno "es partidario" de la suscripción del convenio ferroviario con Baleares.

No obstante, Puente ha condicionado la firma del convenio del tren de Llevant a que el Ejecutivo autonómico presente un proyecto con inversiones "realistas" y alineadas con las del Gobierno.

Poco después, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, le ha pedido al ministro que "pase de las palabras a los hechos" y mantenga reuniones con el Govern para sacar adelante el convenio.

Ante este cruce de declaraciones, Fernández ha recordado que en del Debate de Política General celebrado hace dos semanas en el Parlament la presidenta del Govern, Marga Prohens, dijo a la bancada del PSIB que para hacer realidad el tren de Llevant fueran "a buscar el dinero a Madrid".

Tras las palabras de Puente, ha considerado, el Ejecutivo autonómico "ya no tiene excusa para no empezar" el proyecto, que ha reclamado que se priorice por delante de otras iniciativas ferroviarias como el tren a Llucmajor o el tramo entre Sa Pobla y Alcúdia.

"Que trabaje, que presente los proyectos claros y que ponga en marcha esta línea ferroviaria tan necesaria", ha instado la también diputada en la Cámara autonómica.

El de Llevant, ha justificado, la que tiene su tramitación en un estado más avanzado ya que cuenta con "proyecto, trazado y expropiaciones, además de consenso social e institucional".

No obstante, ha apreciado, "Prohens ha decidido priorizar otros" como el de Alcúdia pese a que tiene "una oposición frontal de los vecinos de Sa Pobla" o el de Campos, que --ha recordado-- además de ser el pueblo natal de la presidenta "no hay proyecto ni trazado definido".

"Tenemos cada día más claro que el Govern no pondrá ni un metro de vía esta legislatura", ha lamentado la secretaria general de los socialistas de Mallorca, quien ha reprochado al Ejecutivo que rechazara los 180 millones de euros que el Estado ofreció para financiar las obras del tranvía de Palma.