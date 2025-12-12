El PSIB critica que Consell de Menorca recurra a técnicos de Mallorca para validar el Plan Territorial Insular

Archivo - Sede del Consell de Menorca en Mahón. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado la decisión del Consell de Menorca de recurrir a trabajadores del Consell de Mallorca para que elaboren informes técnicos favorables sobre el Plan Territorial Insular (PTI).

La secretaria de Política Territorial del PSIB de Menorca, Vero Llufriu, ha señalado que, en lugar de reforzar el personal técnico del Consell de Menorca mediante convocatorias públicas, el gobierno del PP ha optado por "buscar técnicos de fuera de la isla" para intentar, por ejemplo, que "puedan informar de manera favorable la modificación del PTI que ellos mismos impulsan".

En una nota de prensa, Llufriu ha remarcado que se trata de una maniobra que tiene como finalidad "influir en informes" que deberían ser "independientes" y elaborados por profesionales que "conocen la realidad menorquina".

En este contexto, los socialistas han subrayado que el PP "no es de fiar" y que el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, "no es capaz de gobernar su propia institución, ni de cuidar a los profesionales que la integran".

Además, el PSIB ha advertido que no hay "ninguna garantía" de que, en el momento en que se necesiten los informes, el técnico de Mallorca encargado esté disponible o pueda realizar el trabajo con la "agilidad necesaria", por tener "su propia carga laboral".

También han recordado que este profesional "no tiene por qué dominar la normativa menorquina", lo que puede generar "retrasos" y "duplicar tareas de comprobación".

Llufriu ha remarcado que el objetivo del Consell de Menorca debería ser dotar a los servicios técnicos de "personal y medios suficientes" para "agilizar la emisión de informes y licencias", al garantizar "la capacidad propia de la institución y la calidad de las resoluciones". "En cambio, el PP apuesta, de nuevo, por una solución improvisada y orientada a satisfacer sus intereses políticos", ha manifestado.