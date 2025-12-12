El PSIB critica que Cort aspire a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 mientras "abandona" el patrimonio

Los consellers insulares del PSIB en el Consell de Mallorca Joan Ferrer y Sofía Alonso y el regidor del PSIB de Palma Pepe Martínez. - PSIB

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado al Ayuntamiento de Palma que pretenda ser Capital Europea de la Cultura para 2031 pero mantenga el patrimonio en un estado de "abandono".

De esta manera se ha pronunciado el regidor del PSIB Pepe Martínez con motivo del derrumbe que sufrió este miércoles de la torre islámica situada en el Baluard de Sant Pere de Palma, declara Bien de Interés Cultural (BIC).

En un comunicado, el PSIB ha pedido al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma que actúen de "forma inmediata" para preservar y proteger la torre.

Martínez ha participado en un acto, junto a los consellers insulares del PSIB Joan Ferrer y Sofia Alonso, en el que han explicado las acciones que llevarán a cabo para que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se impliquen para salvar uno de los "pocos vestigios de la época" que quedan a Palma.

Alonso ha argumentado que "no se puede presumir de proteger la cultura", cuando se deja "descuidado" el patrimonio. Por eso, ha acusado a la conselleria insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, de "no ejercer control" sobre de Palma, algo que, a su manera de ver, habría provocado desmoronamiento de parte del lienzo de la muralla islámica.

Ferrer ha señalado que este viernes han registrado un requerimiento al Consell para que "ejerza su obligación" de tutela del Patrimonio. "Como que se trata de un BIC, el conjunto tiene la máxima protección y la institución insular es responsable en base a la Ley de Patrimonio Histórico", ha mantenido.

Al mismo tiempo, ha explicado que el requerimiento incluye ejecutar las tareas de desescombro y consolidación de una manera ordenada, con un plan de acción con una memoria que detalle las actuaciones que se tienen que hacer.

El conseller insular ha criticado a la titular de Cultura de la institución insular, porque se pone "muchas medallas" para hacer restauraciones de elementos "muy determinados" --aunque ha reconocido que están "muy bien"-- pero ha recriminado que "deja otros en una situación frágil", como, a su juicio, se encontraba esta muralla.

Martínez ha recordado las veces que ha pedido a Cort actúe en la Comisión de Centro Histórico y que ha avisado del "deterioro" de la torre y la necesidad de una actuación "más que urgente".

"Este desmoronamiento en una muralla que tiene más de 1.000 años de historia y es patrimonio catalogado, es la crónica de una muerte anunciada", ha dicho, a lo que ha agregado que el PSIB de Palma presentará una moción de urgencia en el próximo Pleno para reclamar la ampliación del catálogo municipal y que el Ayuntamiento sea "serio" con su patrimonio y que se preocupe.

Para el regidor esta es una "nueva muestra" del "poco interés" del alcalde por el patrimonio de la ciudad, sobre todo "del que es competente". "Solo les interesa hacer negocio. A la hora de la verdad, ni los elementos catalogados, ni los descatalogados están protegidos", ha remarcado.

La técnica constructiva de la torre recuerda construcciones de época africana (siglos XI-XIII) y, por las referencias escritas que se tienen, correspondería a la ampliación de la ciudad construida en época de los Banu Ganiya (1115-1203), fortificación que fue expugnada por Jaime I el 1229 y que se mantuvo hasta que fue construida la muralla fortificada en época renacentista.