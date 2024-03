PSIB critica la falta de preparación de los estudios de carga ante una temporada "que se presume de gran intensidad"

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha criticado que el Govern "no esté preparando los estudios de carga de trabajo a las empresas", avisando que "ya llega tarde" ante una temporada "que se presume de gran intensidad de trabajo".

Así lo han advertido los socialistas este miércoles en un comunicado, lamentado que "la incapacidad del PP para gestionar conflictos laborales amenace el inicio de la temporada turística".

Según el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, preocupa que las organizaciones sindicales hayan advertido de la falta de estudios de carga para las camareras de piso, "que deberían estar hechos desde hace un año", añadiendo también que el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, no esté preparando los estudios de carga de trabajo en las empresas.

"No están hechos los estudios de carga que pactaron los sindicatos, las empresas y el propio Govern", ha expuesto Negueruela, agregando que "la dejadez de este Govern hará que no estén estos estudios al inicio de temporada, que es cuando son más necesarios".

De otro lado, el diputado ha censurado la "completa falta de diálogo" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y del conseller Sáenz de San Pedro con las organizaciones sindicales responsables del área del turismo.

"No se han reunido ni una sola vez con los secretarios generales de Hostelería ni de CCOO ni de UGT; desisten de reunirse con los principales representantes de los trabajadores", ha criticado.

Esto, han asegurado los socialistas, ha causado que por primera vez haya artículos del convenio de Hostelería, como el que afecta a las vacaciones de los trabajadores fijos discontinuos, que han sido anulados. "Y esto ha sucedido porque desde el Govern no quieren llamar, ni intermediar, ni dialogar, ni pactar", ha insistido Negueruela.

Al respecto, ha afirmado que supondrá ahora "un problema que tendrá que ser vigilado por el Govern, que deberá garantizar que se cumpla con lo establecido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y tendrá que vigilar que no se produzcan sobrecargas de trabajo derivadas de las vacaciones de fijos discontinuos".

El parlamentario ha matizado que estos "son dos elementos que preocupan y que demuestran el talante de este Govern, que no apuesta por el diálogo ni por la concertación".

Finalmente, se ha referido también al "conflicto" en el aeropuerto, recordando al Ejecutivo balear que son ellos los encargados de hacer la mediación y de tutelar las relaciones laborales.

"Pero el Govern todavía no ha llamado ni a las organizaciones sindicales ni a las empresas que forman parte del aeropuerto para intentar que no haya más problemas en los filtros de entrada de estas instalaciones", ha expresado Negueruela, haciendo responsable de esta situación a Sáenz de San Pedro, que, "en lugar de estar de vacaciones, debería estar trabajando desde el primer minuto y no estar haciendo nada en estos últimos ocho meses, ni siquiera seguir la tarea iniciada por el Govern anterior", ha recalcado el diputado.

"BUEN INICIO DE TEMPORADA"

El PSIB-PSOE, en el comunicado, ha querido desear un buen inicio de temporada a los trabajadores que ya se han incorporado a sus puestos de trabajo con el inicio de la temporada turística.

También a las empresas que han arrancado el negocio, así como a los pequeños y medianos empresarios.

Negueruela, al respecto, ha indicado que parece que "esta será una buena temporada turística", algo de lo que se alegran.