El PSIB critica la "inacción" del Consell de Mallorca con el vial cívico entre Es Garrovers y sa Cabana

Los secretarios generales de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y de la Agrupación Socialista de Marratxí, Miquel Cabot. - PSIB

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la "inacción" del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Marratxí con la construcción del vial cívico entre Es Garrovers y sa Cabana pese haberse comprometido a ello en reiteradas ocasiones.

Esta infraestructura, han señalado los socialistas en un comunicado, ha formado parte del programa electoral del PP durante varias legislaturas sin que se haya llegado a concretar.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, ha recriminado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que tenga el proyecto "bien parado" a las puertas del último año de su mandato pese a que lo presentó el verano de 2024.

Entonces, ha recordado Fernández, la institución insular preveía una inversión de 1,7 millones de euros y 1,4 kilómetros de vial cívico entre Es Garrovers y sa Cabana.

La socialista ha lamentado que Galmés no haya aprovechado la primera sesión del Debate de Política General de la institución insular, que ha tenido lugar este lunes, para hacer referencia a este vial cívico. "Pensábamos que pondría fecha para todas sus promesas, pero no hemos escuchado nada de esto", ha apuntado.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Marratxí, Miquel Cabot, ha advertido que la falta de esta infraestructura supone un "grave problema de tránsito y de seguridad para los vecinos" de la zona, que también presenta otras carencias.

"Es Garrovers no tiene red de alcantarillado. Para poder conectar esta área a la red general de Marratxí es imprescindible ejecutar previamente las obras del vial", ha explicado.