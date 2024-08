El PSIB critica al PP por "legitimar el matrato animal" y "exponer a los menores a la violencia en los toros"

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha lamentado que el PP "se haya acercado a la ultraderecha y permita el acceso de menores a las corridas de toros, volviendo a dar así legitimidad al maltrato animal y a que los niños y adolescentes puedan acudir a estos espectáculos".

La diputada socialista Silvia Cano ha indicado, al respecto, que la intención de eliminar los límites de edad en los espectáculos de toros "rompe con un consenso entre todas las fuerzas políticas de más de tres décadas".

Según ha recordado la formación en nota de prensa, presentaron una enmienda que pedía mantener el redactado actual de la ley, que estipula los 18 años como la edad para poder acceder a las corridas de toros.

"En esta Comunidad, durante 32 años se había considerado que las personas menores de 16 años, primero, y después menores de 18 años, debían ser protegidas de las corridas de toros. El consenso también era que los toros son un espectáculo inapropiado para su edad, por cruel, violento y con escenas de maltrato animal", han agregado.

Sin embargo, los socialistas han criticado que, "pese a que el consenso de protección hacia la infancia y la adolescencia era general de todas las fuerzas políticas, ahora el PP ha renegado de sus principios y ha claudicado ante la extrema derecha".

La formación también ha recordado que el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en sus informes de 2018, emitió unas observaciones finales a España para proteger a los menores de edad de la violencia de las corridas, y así se recogió en la Ley de Protección de Bienestar Animal, reformada por parte de la izquierda.

"No es que ahora el PP quiera rebajar esta edad de entrada a menores de los 18 a los 16 años, sino que directamente la quiere quitar", ha censurado Cano, avisando que ello permitirá que niños pequeños puedan entrar y ver espectáculos que incluso la ley de protección de la infancia y la adolescencia de Baleares considera que no son adecuados y no están permitidos. En esta línea, han sospechado que "lo siguiente que hará el PP, con la extrema derecha, será modificar esta ley".

Para Cano, además, "la gran incongruencia es que aquellos que fueron defensores de la libertad individual son los que están prohibiendo obras de teatro y películas en las que se besan dos mujeres o los que quieren implantar en las escuelas el pin parental".

"Y ahora se enredan con el concepto de la libertad para que los jóvenes puedan ver cómo se hiere a un animal, cómo le clavan banderillas y cómo finalmente se le mata", han censurado desde el PSIB.

Por todo ello, los socialistas han reiterado que estos espectáculos no son adecuados para los niños ni para los adolescentes, pese a que vayan con sus padres.

"Que nadie se equivoque. Esta reforma de la derecha no es una enmienda al planteamiento de la izquierda, sino que es una enmienda al consenso que había desde 1992 en la Comunidad, cuando los legisladores consideraron que los menores de edad merecían una protección especial", ha reflexionado la diputada.