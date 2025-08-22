El PSIB defiende la actuación del Gobierno ante la crisis migratoria en Baleares y pide al PP que deje de confrontar

Archivo - La secretaria de Derechos Sociales del PSIB y consellera socialista en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso. - PSIB - Archivo

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha defendido la actuación del Gobierno ante la crisis migratoria en Baleares, donde en lo que va de agosto han llegado alrededor de 1.500 personas migrantes a bordo de pateras, y ha pedido al PP que deje de confrontar y de hacer "política sucia".

Así se ha expresado este viernes la consellera del grupo socialista en el Consell de Mallorca Sofía Alonso después de que el grupo 'popular' en la institución insular presentara una moción contra la, a su parecer, "nula gestión" de los flujos migratorios por parte del Ejecutivo central.

"Cada institución debe ejercer sus competencias y trabajar de forma coordinada. El Gobierno de España está haciendo todo lo que le toca dentro de sus competencias, poniendo a disposición recursos humanos y materiales para garantizar la vida y la dignidad de las personas migrantes", ha reivindicado la también secretaria de Derechos Sociales del PSIB.

En concreto, según han informado los socialistas en un comunicado, se ha referido a la actuación de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Cruz Roja, así como a medidas como la apertura durante las noches de la estación marítima 3 del puerto de Palma para que los migrantes no tengan que dormir al raso.

Es por ello que Alonso ha pedido a los presidentes del Govern, Marga Prohens, y del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que estén "a la altura de las circunstancias" y garanticen un "trato digno y humanitario" a las personas migrantes.

"No es momento de confrontación ni de hacer política sucia con la migración. Lo que necesitamos es trabajo conjunto, salvar vidas y garantizar un trato digno. Lo que importan son las personas, no lo que quiera la extrema derecha", ha subrayado.

En esa línea, ha considerado que el PP "no puede dar lecciones de humanidad cuando gobierna y aprueba presupuestos de la mano de la extrema derecha, recortando ayudas sociales, negando recursos a la integración e incluso planteando deportaciones".

Los socialistas también han recriminado a los 'populares' la "campaña de odio" que, a su parecer, están promoviendo en sus redes sociales con motivo de la llegada de migrantes a las costas de Baleares.

"Es un verdadero drama humanitario que tenemos que tratar como tal, priorizando siempre los derechos humanos", ha zanjado Alonso.