El PSIB denuncia el "retraso injustificado" en la apertura del centro de día de Palmanova

Centro de Día de Palmanova - PSIB

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha denunciado públicamente este viernes el "retraso injustificado" en la apertura del centro de día de Palmanova, que "está completamente construido y equipado" desde hace dos años, y ha exigido "acción inmediata" al Govern y al Ayuntamiento de Calvià.

Según ha informado el partido en nota de prensa, el centro de día, impulsado durante la anterior legislatura, fue planeado para ofrecer 30 plazas públicas de atención y dar respuesta a la falta de recursos de las personas mayores de la zona.

El edificio, aseguran, está acabado, adaptado y preparado, pero el Govern y el Ayuntamiento no han completado los trámites administrativos para su apertura, manteniéndolo cerrado.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernàndez, el diputado Omar Lamín y la portavoz del Grupo Municipal en Calvià, Nati Francés, han reclamado que el Govern y el Ayuntamiento pongan en marcha la infraestructura "cuánto más rápido mejor".

Según remarcan, el centro de Palmanova no es un caso aislado ya que esta misma semana, los socialistas han señalado la misma situación del centro de día de Badia Gran, en Llucmajor, y la residencia municipal. Lamín ha explicado que estos centros son "fruto de una política progresista" y que tenerlos cerrados representa "una irresponsabilidad social que compromete el futuro de miles de familias".

En Baleares la espera para centros de día se ha incrementado en un 48%, con más de 1.300 personas en las listas y una demora media de 136 días. Las residencias acumulan más de 2.000 personas en listas de espera, con retrasos que superan los 140 días.