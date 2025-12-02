PSIB dice que el Govern va como el chófer de Prohens que se estrelló en el aeropuerto: "Es su único plan de choque"

Archivo - El diputado del PSOE Llorenç Pou i Garcías interviene durante un pleno en el Parlament balear, a 14 de noviembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). Los consellers del Govern empiezan a comparecer a partir de hoy para exp - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSIB Llorenç Pou ha acusado este martes de parálisis al Govern y ha asegurado que la gestión es comparable al conductor de la presidenta del Govern, Marga Prohens, presuntamente enchufado, y que se estrelló en el aeropuerto de Palma.

"Es el único plan de choque que ha funcionado", ha afirmado el socialista en el pleno del Parlament de este martes.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha acusado a los socialistas de mentir "por mala fe" y se ha referido a varios proyectos aprobados entre 2017 y 2018 y que tardaron entre siete y ocho años en ejecutarse.

Pou ha reprochado al conseller que ya haya reconocido que no podrá ejecutar 640 millones de euros y le ha pedido que reconozca que ya no aprobarán más presupuestos esta legislatura.