El PSIB, "dispuesto a hablar de cualquier escenario", afirma que en materia de promoción "siempre ha habido acuerdo"

PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB se ha mostrado este martes "dispuesto a hablar de cualquier escenario" y ha argumentado que en materia de promoción turística "siempre ha habido acuerdo".

Así se ha expresado el portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca después de que no se haya celebrado la reunión del Pacte en la institución insular para abordar la polémica sobre el acuerdo con el RCD Mallorca para que Son Moix mantenga el nombre de Visit Mallorca Estadi. La reunión finalmente no se ha celebrado después de que los socios de gobierno, MÉS y UP hayan criticado la ausencia de la presidenta, Catalina Cladera.

Alcover ha defendido el acuerdo "porque puede ser una campaña para desestacionalizar el turismo y vincular el deporte y Mallorca".

En todo caso, el socialista se ha mostrado abierto a "hablar de cualquier escenario" y ha resaltado la voluntad negociadora y de diálogo del PSIB.

"En políticas turísticas como la ley turística y el PIAT siempre ha habido acuerdo. El debate es sobre los posibles efectos de una campaña de promoción turística concreta", ha matizado.