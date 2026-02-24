El PSIB estudia emprender acciones legales contra el Plan General de Estellencs por "irregularidades" en el pleno

El PSIB podrá emprender acciones legales contra el Plan General de Estellencs por "irregularidades" del pleno. - PSOE

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha anunciado este martes que estudia emprender acciones legales contra la aprobación inicial del Plan General de Estellencs, al considerar que el pleno municipal en el que se votó el documento estuvo rodeado de "irregularidades".

Según han señalado los socialistas en un comunicado, la aprobación del plan ha quedado "rodeada de polémica" después de que el pasado jueves el alcalde, Bernat Isern, y el concejal del equipo de gobierno Miquel Àngel Rosselló se ausentaran de la votación alegando un posible conflicto de intereses.

Con su ausencia, el resultado de la votación no alcanzó la mayoría absoluta exigida legalmente, por lo que el pleno decayó y se convocó una nueva sesión, celebrada este martes con el mismo orden del día.

En esta ocasión, tanto el alcalde como el concejal participaron en la votación y votaron a favor del plan, aunque, según el PSIB, no se mostraron los informes oficiales que supuestamente avalaban su participación. Ambos alegaron inicialmente que el nuevo plan les afectaba directamente al recalificar de rústico a urbano terrenos de su propiedad o de familiares directos.

El portavoz municipal de la coalición Por Estellencs, en la que se integra el PSIB, Guillem Ensenyat, ha recriminado al alcalde la ausencia de informes y documentos en el expediente del plan y ha advertido de que "se estudiarán medidas legales para que todo se ajuste a derecho".

Asimismo, los socialistas han señalado que el cambio de criterio de Isern y Rosselló se justificó únicamente con capturas de correos electrónicos y explicaciones verbales de la secretaria municipal, sin que constaran informes técnicos en el expediente.

El PSIB ha indicado que las "dudas y sombras" que han rodeado la sesión plenaria podrían derivar en una posible impugnación ante el Juzgado Contencioso-Administrativo.

Por su parte, el conseller del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Jaume Mateu, ha reclamado "volver atrás" la tramitación del planeamiento urbanístico al considerar que propone "un modelo de crecimiento que no quiere el pueblo y que perjudica el paisaje y el patrimonio".

Mateu ha pedido que el Plan General se tramite con todas las garantías, transparencia y participación y que cualquier cargo público con intereses directos se abstenga "de manera coherente y continuada".

Según ha anunciado el PSIB-PSOE, el documento aprobado inicialmente corresponde al trabajo tutelado por el Consell de Mallorca, por lo que el Grupo Socialista ha reclamado explicaciones al presidente insular, Llorenç Galmés, por haber permitido la tramitación de unas normas que, a su juicio, comportan beneficios personales para personas vinculadas al PP en Estellencs.