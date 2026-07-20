El PSIB exige retirar las pintadas antisemitas de Santa Maria e investigar a sus autores

Archivo - El secretario de Organización del PSIB-PSOE y coordinador electoral, Cosme Bonet. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido la retirada inmediata de las pintadas antisemitas aparecidas en dos viviendas vinculadas a las activistas detenidas la semana pasada por realizar pintadas en inmobiliarias y ha reclamado que se investiguen los hechos y se actúe contra sus responsables.

En un comunicado, los socialistas han calificado estas pintadas de "intolerables" y han considerado que atentan contra la dignidad de las personas y la convivencia.

Por otro lado, el PSIB ha reclamado que se adopten "medidas contundentes" tras las agresiones denunciadas durante la verbena de Santa Maria cuando "un grupo de ultraderechistas" insultó, intimidó y agredió a varios jóvenes por motivos "probablemente homófobos".

Además, el secretario de Organización y Acción Electoral del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, ha considerado que la actuación policial de la semana pasada por las pintadas en varias inmobiliarias fue "desproporcionada", al entender que aquellos mensajes "no incitaban al odio", sino que respondían "al malestar de la ciudadanía ante la masificación provocada por la falta de medidas del PP frente a la saturación turística".