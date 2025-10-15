El PSIB lamenta la "falta de previsión" del Consell con el cierre nocturno del túnel de Sóller

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de Sóller han expresado su malestar por la "falta de previsión y sensibilidad" que, a su parecer, ha mostrado el Consell de Mallorca con el cierre nocturno del túnel de Sóller entre las 23.00 y las 06.00 horas que se alargará hasta el 14 de noviembre.

Según ha señalado el PSIB en nota de prensa, este cierre afecta especialmente a trabajadores de la hostelería, así como a todos los que necesitan desplazarse de madrugada o durante la noche. Han asegurado que muchos vecinos se ven obligados a utilizar la carretera del Coll "aumentando tiempo y riesgos en la conducción".

Los socialistas han exigido explicaciones tanto al Ayuntamiento de Sóller como al Consell sobre los motivos de un cierre "tan largo", cuando las tareas previstas son de limpieza, mejora de las cámaras y del cableado de comunicaciones.

También han preguntado por los motivos que han llevado a establecer ese horario y además han pedido estudiar otras medidas como establecer un paso alternativo antes de cerrar este paso esencial para el municipio.