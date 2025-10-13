El PSIB mantiene su propuesta de subir el ITS pero se muestra dispuesto a negociar con el PP para que "estén cómodos"

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB mantiene su propuesta de resolución derivada del Debate de Política General de subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) pero se ha mostrado dispuesto a negociar con el PP para llegar a un acuerdo de transacción para que éstos "estén cómodos".

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa un día antes del pleno, el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, quien ha tendido la mano al Govern, asegurándole que los socialistas están "por construir", y que, por tanto, ven posible llegar a un acuerdo con el PP sobre cómo ha de ser el texto para que los 'populares' "estén cómodos votando la propia propuesta de la presidenta".

En este sentido, Negueruela ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "se comprometió a llevar la propuesta de reforma del ITS y de gravar los 'rent a car' a la Mesa de Diálogo Social en el mes de enero" y, por tanto, el PSIB lo que ha hecho ahora ha sido registrar las propuestas que "ella planteó" en el Debate de Política General del año pasado.

Pues, según palabras del portavoz socialista, en el PSIB no les "importa" en este caso la "supuesta medalla" que quiera colgarse Prohens, pues ella es la presidenta "y si se aprueba una subida del ITS podrá estar satisfecha".

De este modo, Negueruela ha reiterado que el PSIB no estará en las "excusas" si no "trabajando para que se pueda hacer --incrementar el ITS y gravar los 'rent a car'". Por ello, ha avanzado que desde el PSIB "se buscará transaccionar de la mejor forma posible estas propuestas, para que el PP este cómodo y, por tanto, pueda redirigir el rumbo de la subida del ITS y el impuesto a los 'rent a car' en la forma en la que lo planteó hace un año la presidenta del Govern".

"Tendremos que ver si hay voluntad real de hacerlo --subir el ITS y gravar los 'rent a car'-- o excusas para que finalmente no se haga", ha creído Negueruela, opinando que con sus propuestas de resolución "por el PSIB no será" y "se podrá hacer".

"Si quieren llevarlo a la Mesa de Diálogo Social, que vaya a la mesa, que se hable, pero veremos quien es el que dice que no se hará --subir el ITS y gravar los 'rent a car'-- y, si hay bloqueo, qué quiere hacer el PP", ha añadido asimismo el portavoz del PSIB, apuntando que "todo lo que se ha reformado en esta legislatura, que son muchísimos decretos leyes, ninguno han pasado por la Mesa", de hecho, "las medidas turísticas aprobadas por el PP no han pasado por la Mesa", ha destacado. Por tanto, "como prácticamente no ha pasado nada por la Mesa, queremos saber qué hará el PP".

Pues, "este es un poco el reto del PP, que parece que las propuestas valientes las anunció hace un año y, ahora cuando puede aprobarlas, parece que no quiere", ha lamentado. Y, "lo que está en juego es la credibilidad de la presidenta", ha señalado.