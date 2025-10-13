El PP registra su propia propuesta para subir el ITS por que lo que plantea el PSIB "no es lo que propuso Prohens"

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado su propia propuesta de resolución derivada del Debate de Política General para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) porque la registrada por el PSIB "no es lo que propuso la presidenta del Govern, Marga Prohens".

Así lo ha explicado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa un día antes del pleno, en la que ha vuelto a decir, como ya hizo en la sesión del Debate de Política General de la semana pasada, que "quien ha cambiado de opinión" respecto a incrementar el ITS "es el PSIB" y "bienvenido sea" el PSIB y su portavoz, Iago Negueruela, "a este cambio de opinión y de tono que está protagonizando durante las últimas semanas".

En este sentido, Sagreras también ha considerado importante señalar que "lo que dijo" el socialista Iago Negueruela desde el atril "no es exactamente igual a la propuesta de ITS que después registraron" porque "él dijo que propondría exactamente lo que había dicho la presidenta Prohens el año pasado y su propuesta de ITS no lleva eliminarlo durante los meses de temporada baja ni tampoco contempla que los ciudadanos de Baleares no lo tengan que pagar".

"Esta es la propuesta que ha registrado el PSIB, cuando, en cambio, él desde el atril dijo que se adhería a la propuesta de la presidenta Prohens", ha reprochado el 'popular' pero "dicho esto", ha precisado, "bienvenido sea el cambio de opinión de Negueruela".

No obstante, el PP también presentará su propia propuesta de resolución para incrementar el ITS y preparará una transacción a la propuesta socialista, a la que espera que se sumen desde el PSIB.

Asimismo, Sagreras ha recordado que desde el PP consideran que la propuesta "ha de llevarse al Pacto por la Sostenibilidad, de acuerdo con los criterios que siempre dijo el PP" y que son "subir el ITS en temporada alta, bajarlo en temporada baja y que los ciudadanos de Baleares no tengan que pagarlo".

"Bienvenido el PSIB a este cambio de opinión", ha incidido el 'popular', "pese a que todo el mundo sabe que ahora piden que suba mucho --el Impuesto de Turismo Sostenible--, cuando ellos durante prácticamente ocho años no lo subieron nada y no lo destinaron a los fines últimos a los cuales tendría que haberse destinado y, además, lo malgastaron en patinetes y conciertos musicales", ha lamentado.