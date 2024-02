El PSIB de Maria de la Salut se desmarca del Plan General porque presenta "muchas deficiencias" y pide que se rehaga

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Maria de la Salut se ha desmarcado del Plan General y Plan de Ordenación Urbana del municipio al no compartir "ni las formas ni el fondo" porque consideran que presenta "muchas deficiencias". Por ello, han pedido que se rehaga y se redacte con "el consenso de los ciudadanos".

En esta línea, los socialistas en el Consell de Mallorca se han opuesto este viernes al pronunciamiento del equipo de gobierno de PP y Vox sobre un informe de ponencia técnica del proyecto de nuevo planeamiento. El informe ha detectado cerca de 200 objeciones y más de 30 artículos enmendados de las normas urbanísticas propuestas por el documento presentado por el Ayuntamiento, según han informado en una nota de prensa.

Por ello, el PSIB ha criticado que PP y Vox hayan resuelto que se continúe con la tramitación del documento. Según ha apuntado la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, el documento "no puede seguir adelante" porque las correcciones que se tienen que hacer son "suficientemente importantes" como para que todo el expediente se rehaga y se vuelva a aprobar inicialmente en el Consistorio.

Así lo ha subrayado Cladera después de la Comisión Insular de Urbanismo celebrada este viernes y ha añadido que el proyecto finalmente presentado "no recoge el espíritu que inicialmente se tuvo" para saber la opinión de los ciudadanos del municipio a través de la participación abierta de la pasada legislatura.

Para el PSIB, el proyecto de PGOU para el municipio "no respeta la voluntad popular", puesto que contempla un incremento poblacional "enorme", superior a los 1.000 habitantes en un pueblo que supera por poco los 2.000 residentes. "No detalla adecuadamente cómo se tiene que hacer y no justifica dónde", ha considerado la portavoz.

Por su parte, el secretario general de los socialistas de Maria de la Salut, Rafel Aulet, ha criticado la postura del alcalde, Jaume Ferriol, señalando que, como presidente de la Federación de Entidades Locales de las Baleares (Felib), "tendría que haber presentado al Consell un documento de planeamiento más esmerado", que representara un "espejo" para el resto de alcaldes de Mallorca.

En esta línea, ha considerado que más allá de "las enormes deficiencias" que presenta el documento, lo "peor" es que "ha echado a perder un proceso participativo" que los socialistas habían llevado a cabo durante la pasada legislatura para que entre todos los residentes "se pudiera elegir el mejor proyecto de Plan General".

Por último, ha indicado que la plataforma de vecinos ha criticado el proyecto. "Compartimos la preocupación por la deriva que ha tomado el nuevo Plan General en esta nueva legislatura", ha concluido.