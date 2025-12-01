El PSIB y MÉS acusan al Govern de "inventarse" el plan de choque de viviendas públicas para tapar sus "fracasos"

Los portavoces en el Parlament de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia (i), y del PSIB, Iago Negueruela (d), en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB y MÉS per Mallorca han acusado al Govern de "inventarse" el plan de choque de viviendas públicas, presentado la mañana de este lunes por la presidenta Marga Prohens, para tapar sus "fracasos" en materia de vivienda.

Así se han expresado los portavoces de los dos grupos parlamentarios, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, en sus respectivas ruedas de prensa previas al pleno del martes, en el que precisamente el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, deberá comparecer.

"Hemos tenido que obligar al conseller a comparecer, porque no quería, y justamente hoy presenta un plan de choque. Yo soy crédulo y miro la realidad con confianza, pero ciertas casualidades son difíciles de tragar", ha señalado el ecosoberanista.

A su parecer, si Mateo no tuviese que comparecer en el próximo pleno el Ejecutivo autonómico no hubiese presentado el plan de choque y seguiría "encabezonado en sus políticas fracasadas que encarecen cada día más la vivienda".

Algo parecido ha manifestado Negueruela, quien ha sostenido que el Govern se ha "inventado" el acto de este lunes "para inventar que hacen vivienda, cuando no hacen nada".

"Anuncian promociones que no existen y programas como el de Alquiler Seguro se han convertido en un fracaso seguro", ha recriminado.

El socialista ha insistido en que el plan de choque no es más que "una performance" para tapar "los fracasos continuos del Govern en materia de promoción inmobiliaria, porque no se puede decir que sea de vivienda".