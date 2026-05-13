El PSIB y MÉS cargan contra Prohens a las puertas del cuarto año de legislatura: "Ha incumplido muchas de sus promesas"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB y MÉS per Mallorca han cargado contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, a las puertas de que entre en el cuarto y último año de su mandato al considerar que "ha incumplido muchas de sus promesas" y no está dando solución a los principales problemas de la ciudadanía como el acceso a la vivienda o la saturación turística.

De este modo se han expresado sus respectivos portavoces, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, en sus ruedas de prensa previas a la Junta de Portavoces de este miércoles.

"El Govern de Prohens está arrancando su cuarto año de legislatura y ha incumplido muchas de las promesas con las que comenzó su mandato. Son dependientes de Vox, cuando dijeron que gobernarían en solitario, y cada acuerdo es un avance más en los delirios de la ultraderecha", ha dicho el socialista.

Negueruela también ha puesto el foco en las medidas que "afectan gravemente al catalán", como eximir de su conocimiento a los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura; el "fracaso" de su política de vivienda, especialmente del programa 'Lloguer Segur'; la negativa a declarar zonas tensionadas para topar el precio de los alquileres; y la ausencia de medidas contra la saturación como la limitación de coches en Mallorca, entre otras.

Apestegui, aunque no ha hecho una referencia al hecho de que esté cerca de finalizar el tercer año de legislatura, sí que ha centrado buena parte de su intervención en criticar lo que ha considerado que es "la tercera epifanía" de Prohens durante su mandato.

"El primer año descubrió la saturación, el segundo la sobrepoblación y ahora ha descubierto que los guiris nos expulsan de los servicios públicos, de todos lados", ha expuesto, haciendo referencia a las medidas anunciadas para garantizar que los residentes puedan hacer uso del transporte público en aquellas líneas más saturadas.

En cualquier caso, ha considerado que la presidenta "ha olvidado" buena parte de sus promesas y que ahora, de la mano del PP, está "implementando la turistización por tierra, mar y aire".

"Por tierra es evidente, con la eliminación de cualquier medida de decrecimiento turístico y está expulsando a la gente mallorquina, que ya no puede ir al bar o al comercio de proximidad porque ya no existen. Por mar, con la modificación de la ley de puertos, que pretende sustituir los llaüts por los yates. Y por aire, ampliando los aeropuertos", ha enumerado.

Si se conjugan las "epifanías" con la falta de medidas, ha considerado el ecosoberanista, las palabras de Prohens se quedan "en una revelación mesiánica".