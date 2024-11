PSIB y MÉS rechazan los presupuestos del Consell de Mallorca y los califican de xenófobos

Socialistas y ecosoberanistas presentan, respectivamente, 70 y 79 enmiendas a las cuentas insulares

PALMA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSIB y MÉS per Mallorca han rechazado los presupuestos del Consell de Mallorca, aprobados inicialmente en un pleno extraordinario este viernes, y han coincidido en calificarlos de xenófobos.

La portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, ha defendido una enmienda a la totalidad del texto considerando que las cuentas no aportan soluciones a los principales problemas de los mallorquines como el acceso a la vivienda, los atascos, la saturación turística o la emergencia climática.

"No mejoran la atención a las personas más vulnerables, la atención a la dependencia, las personas mayores, los niños y adolescentes, las personas con discapacidad y las personas sin techo. En realidad demuestran una falta de proyecto alarmante de Galmés y ausencia de la idea de país", ha afirmado.

Cladera se ha mostrado especialmente crítica respecto al hecho de que los presupuestos se haya "sincronizado" al ideario de la extrema derecha. "Son unos presupuestos racistas y xenófobos, porque pactan con la extrema derecha a cambio de cerrar la puerta a la llegada de los menores no acompañados", ha añadido.

Respecto a la cesión del polvorín de Inca para acoger a menores migrantes no acompañados, ha señalado que si el equipo de gobierno hubiera tenido la intención de resolver este tema, lo hubiera hecho en Calvià y se habría reunido con el alcalde de Inca. A su juicio, han preferido seguir tratando el tema con fines partidistas.

La socialista ha rechazado la "propaganda" emitida por el presidente insular y ha asegurado que el Consell no contará con más ingresos del Govern que en el año 2024, sino todo el contrario. "Usted es el primer presidente al que le rebajan la aportación", ha indicado.

Cladera ha acusado a Galmés de camuflar los recortes hinchando los ingresos y con la deuda pública, con un convenio de 30 millones para hacer carreteras, un anticipo retornable que no supone aportación a los efectos de la Ley de Financiación de los Consells Insulares.

La portavoz del PSIB ha relacionado el recorte en la asignación de la Comunidad Autónoma al Consell con la política de bajada de impuestos a las rentas altas y ha pronosticado que estos recortes se seguirán manteniendo en los próximos presupuestos.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

En este contexto, el PSIB ha defendido una enmienda a la totalidad y ha presentado un total de 70 enmiendas parciales por valor de 84,2 millones de euros, aunque ninguna ha sido aceptada. La consellera socialista Joana Maria Adrover ha criticado que se haya "pasado el carrete" por encima de sus iniciativas.

Para los socialistas, los presupuestos insulares niegan el cambio climático, no contienen ninguna medida de reducción del número de coches en las carreteras, ni proponen alternativas al uso del vehículo privado.

En materia de gasto social, según el PSIB, no se contempla ninguna medida de escudo social o de mejora de acceso a una vivienda digna.m También han criticado que no haya "ni un solo euro" en inversiones de nuevas infraestructuras para la inclusión social. Los socialistas han advertido del descenso de las inversiones en igualdad, cultura y catalán como ""peaje de la extrema derecha" en unos presupuestos que, a su parecer, no son municipalistas.

En materia de turismo, el PSIB ha alertado de que se reduce de forma claramente insuficiente el presupuesto de promoción turística.

El PSIB ha apoyado el 91% de las enmiendas presentadas por el grupo MÉS per Mallorca y el 50% de las de El PI.

POLÍTICAS DE RETROCESO

MÉS per Mallorca, por su parte, ha justificado el rechazo a las cuentas insulares de 2025 al considerar que reflejan políticas que son "un retrato fiel del retroceso que representa el equipo de gobierno".

En este sentido el portavoz ecosoberanista, Jaume Alzamora, ha asegurado que "el problema no es la extrema derecha, sino el PP y como se arrodillan ante las obsesiones Vox".

Alzamora ha reprochado al presidente Galmés que "por mucho dinero que el presupuesto destine a "comprar banderas, ninguna de ellas puede tapar vergüenzas". El ecosoberanista ha reiterado que las cuentas "son el resultado de un acuerdo racista y xenófobo".

Durante el debate previo a la votación de las cuentas, el portavoz ecosoberanista ha recordado que durante el último año el gobierno insular ha condicionado todas sus decisiones a disponer de un estudio de carga en la red varia, por lo que ha criticado que ahora las cuentas no contengan partidas referidas a este asunto. "Es necesario que estas políticas se implementen cuanto antes mejor y por eso mismo se tienen que ver reflejadas en el presupuesto", ha argumentado.

MAQUILLAJE FINANCIERO

Alzamora también ha explicado durante su intervención que el gobierno de Llorenç Galmés triplicará el gasto en promoción turística con una "operación de maquillaje financiero". En concreto, ha censurado que a pesar de que el presupuesto contempla una mengua en las partidas de promoción, incluye una previsión de 7,8 millones de euros del ITS para promoción.

A juicio del portavoz de MÉS, el Consell de Mallorca tiene que liderar el proceso de transformación económica situándose junto a los comportamientos empresariales emergentes y apostando por el empleo de calidad. "Es incomprensible que no se haga una apuesta clara por la diversificación económica y el cambio de modelo", ha indicado.

Jaume Alzamora también ha criticado la falta de sensibilidad de Galmés con los municipios. "No entendemos que el presupuesto no incluya partidas específicas para la ampliación de la residencia Huialfàs de Sa Pobla. No puede ser que impulsen el trabajo por la ampliación de residencias solo donde gobiernan", ha añadido.

INVERSIONES EN SERVICIOS SOCIALES

En materia de Servicios Sociales, Alzamora ha criticado que los presupuestos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) no lleguen a representar la mitad de las cuentas totales, cuando en años anteriores se acercaba al 60 por ciento. "Su gobierno supone un freno para el desarrollo social y económico y pone en riesgo las necesidades de la amplia mayoría social, especialmente de las personas más vulnerables", ha argumentado Alzamora.

El ecosoberanista ha criticado al mismo tiempo la "nula capacidad negociadora" del equipo de gobierno que, a su parecer, no ha tenido la habilidad política de concertar una mejora sustancial en la aportación anual del gobierno autonómico. Así, ha recordado que a pesar de que el Ejecutivo autonómico ha incrementado su presupuesto, la aportación prevista para el Consell no se corresponde con este incremento.

MÉS per Mallorca ha presentado un total de 79 enmiendas parciales a las cuentas insulares.