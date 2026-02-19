PSIB y Per Estellencs piden que se retire el planeamiento urbanístico municipal por no respetar el entorno natural

El PSIB y Per Estellencs tras el pleno donde se ha votado el nuevo plan de urbanismo. - PER ESTELLENCS

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB y la agrupación Per Estellencs han reclamado este jueves la retirada "inmediata" del nuevo planeamiento urbanístico del municipio al considerar que no incluye medidas para proteger la Serra de Tramuntana y plantea un modelo de crecimiento "innecesario".

Tras la celebración del pleno municipal en el que se ha votado el documento, la coalición ha exigido la retirada del planeamiento y el inicio de un nuevo proceso "transparente, participativo y respetuoso" con el patrimonio natural y con los vecinos de Estellencs.

El conseller insular del PSIB Jaime Mateu ha asegurado que el plan va en contra del modelo que quiere Estellencs, de su normativa y de las pautas generales que debe seguir un plan general de urbanismo. Asimismo, ha afirmado que contradice la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Mateu también ha señalado que el modelo de crecimiento previsto no es el que necesita la localidad y que entra en conflicto con la condición de Estellencs como Conjunto Histórico.

Por su parte, el portavoz de Per Estellencs, Guillem Ensenyat, ha añadido que el plan no contempla proyectos necesarios para el municipio, como un centro de día o un centro médico.

En una nota de prensa, la agrupación ha calificado el documento de "peligro" para el paisaje cultural de Estellencs y para la Serra de Tramuntana, y ha denunciado que se ha aprobado contra la voluntad ciudadana y con problemas técnicos.

Según informó el Consell el pasado martes, el plan incorpora un catálogo de elementos y espacios protegidos que preservan el conjunto histórico de Estellencs, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y añade zonas de aparcamiento, vivienda asequible, nuevas instalaciones e infraestructuras públicas.

LUJO FRENTE A VIDA COMUNITARIA

Por otra parte, la coalición ha lamentado que el Consell y el Ayuntamiento hayan optado por "imponer un modelo que beneficia la construcción de lujo por encima de la vida comunitaria".

A su juicio, se han ignorado las conclusiones de la consulta ciudadana realizada el pasado año por el Ayuntamiento, en la que se reclamaban "alternativas viables de movilidad en vez de grandes aparcamientos".

También han señalado que las revalorizaciones de suelo que propone el plan benefician a propiedades del alcalde, Bernat Isern, y del regidor del equipo de gobierno Miquel Rosselló.

"Isern y Rosselló se han levantado de la sala en el momento de la votación del plan. Otro de los regidores del PP ha mostrado su incomodidad con el documento y ha optado por la abstención", han indicado.

IMPACTO EN EL PATRIMONIO DE LA UNESCO

PSIB y Per Estellencs ha puesto el foco en el impacto del plan en los huertos y en el olivar del municipio que "forman parte de los atributos de la Unesco".

En concreto, han criticado que una de las vías previstas, que conecta la carretera con el camino del mar, borrará una zona de huertos históricos y que la rotonda de acceso desde Banyalbufar destruirá un olivar activo.

Asimismo, han denunciado que el plan aumenta la superficie de suelo urbano de 5,28 a 6,52 hectáreas sin justificación, lo que, a su juicio, constituye una irregularidad con posibles consecuencias legales y patrimoniales.