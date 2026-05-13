El PSIB pide abrir un nuevo expediente por incompatibilidad laboral a Núria Riera: "Sigue haciendo lo mismo"

Archivo - La portavoz del Grupo Popular, Núria Riera - PP MALLORCA - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado que se abra un nuevo expediente por la supuesta incompatibilidad laboral de la funcionaria de la administración autonómica y portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, al considerar que "sigue haciendo lo mismo" por lo que ya fue sancionada.

De este modo se ha pronunciado el portavoz del grupo socialista en el Parlament, Iago Negueruela, en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces de este miércoles.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha comparecido esta mañana en a Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para dar cuenta del primer procedimiento contra Riera, que se cerró con una sanción por falta leve.

Estarellas ha defendido que el expediente, que instruyó un funcionario con "total independencia", está "resuelto y comunicado a todos los grupos". "Es un asunto explicado repetidamente, completamente tramitado y resuelto", ha insistido.

Ante estas palabras, Negueruela ha reclamado que se le abra un nuevo procedimiento a la 'popular' al entender que sigue incumpliendo los términos de su compatibilidad laboral, que tiene concedida con una dedicación del 175 por ciento.

Este mismo miércoles, Riera ha comparecido en una rueda de prensa como portavoz del PP en el Consell de Mallorca "en horario laboral", han denunciado los socialistas.

"Sigue haciendo lo mismo, y lo hace sin ningún tipo de rubor. El expediente lo prescribieron a conciencia y nos gustaría que se volviera a abrir, pedimos que se vuelva a abrir", ha dicho Negueruela.

El líder parlamentario del PSIB, además, ha ligado el caso de Riera con el del vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, a quien se le acusa de hacer un uso indebido de coches oficiales. Ha señalado que Riera "es la encargada de defender a Bestard" y que entre el PP y Vox "se van protegiendo".

El socialista, por último, ha hecho referencia a la polémica desatada a raíz de la vivienda de precio limitado (VPL) del alcalde de Eivissa, el 'popular' Rafael Triguero, que su partido ha denunciado ante el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) al entender que existen irregularidades. Negueruela ha instado al PP a "no dejar el expediente para dentro de 13 meses y no dejar que prescriba".