El PSIB pide que se actúe contra la degradación de la conexión para peatones entre Jesús y Puig d'en Valls

EIVISSA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària des Riu ha presentado una moción solicitando el fin de la situación de degradación que, según ha asegurado, sufre la conexión para peatones y ciclistas entre Jesús y Puig d'en Valls.

En un comunicado, los socialistas han señalado que la movilidad sostenible debe ser un eje prioritario de la acción de gobierno y, en este sentido, han criticado que, a pesar de las promesas del Ayuntamiento, el proyecto del carril bici entre los dos pueblos sigue paralizado.

Según han recordado, en diciembre se aseguró que las obras se iniciarían en el primer trimestre del año, aunque ha pasado el plazo sin ninguna actuación.

El PSOE ha reclamado "iniciar cuanto antes las obras del proyecto de conexión del carril bici" y, en su moción, aborda además el mal estado del paso soterrado de la carretera que sufre problemas de iluminación o mantenimiento.

Además, el pavimento de los accesos al paso soterrado es "totalmente inadecuado" al dificultar el paso de las personas con movilidad reducida o carritos infantiles. La zona se ha convertido también en un punto de acumulación de residuos, han insistido los socialistas.

Ante esta situación, han instado al Ayuntamiento y al Consell a actuar de forma inmediata para revertir esta "desatención prolongada".