El PSIB pide al Consell que active ya el escudo social para paliar el impacto económico de la guerra

Archivo - La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en rueda de prensa - PSIB - Archivo

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha pedido al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, que active ya el escudo social, anunciado hace tres semanas, para paliar el impacto económico de la guerra en Irán.

La socialista ha lamentado que el Consell siga sin poner en marcha ninguna medida anticrisis a pesar del incremento de los precios de productos básicos, la cesta de la compra y la energía.

"Los socialistas de Mallorca exigimos a Galmés que no deje pasar más tiempo y prevea ya un escudo social o medidas anticrisis como han aprobado el resto de administraciones para la gente que más lo necesita, las empresas, las familias más vulnerables que lo necesiten en Mallorca y deje de enredarse en las exigencias de Vox", ha afirmado.

Según han recordado, las medidas paralizadas afectan a un paquete de 17,5 millones de euros que dota diferentes partidas, entre ellas, nueve millones de euros al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para hacer aportaciones extraordinarias a los servicios sociales municipales ante el incremento de demanda de atención.

Cabe recordar que el equipo de gobierno retiró del orden del día del último pleno esta modificación de crédito.

Para la portavoz socialista, el bloqueo de las ayudas responde a las condiciones impuestas por Vox. Cladera ha criticado que esta posición esté frenando la acción social del Consell de Mallorca y ha criticado "la pasividad y la sumisión" de Galmés ante las líneas rojas de Vox. "No puede ser que sea Abascal quien decida a qué personas de Mallorca les hace destinatarios de las ayudas, y a qué no", ha afirmado.

La socialista ha recordado que han ofrecido reiteradamente un acuerdo para garantizar la puesta en marcha de medidas sociales urgentes. "Ya le hemos repetido muchísimas veces que pacte con la izquierda un escudo social de medidas anticrisis, pero el tiempo pasa y no las estamos viendo", ha indicado.