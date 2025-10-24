El PSIB pide la dimisión de García por comprar ambulancias que "solo puede conducir el 20% de la plantilla" de Gsaib

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha solicitado la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García, porque el Govern habría adquirido unas ambulancias que "solo puede conducir el 20%" del personal de la empresa Gestión Sanitaria y Asistencial (Gsaib), porque no tienen el carné de conducir apropiado.

La diputada del PSIB en el Parlament Patricia Gómez ha calificado de "desastre" la renovación del servicio de ambulancias en el que el Govern se habría gastado 56 millones de euros, según ha explicado en una nota de prensa.

En ese sentido, ha criticado que el Govern presumiera que serían "las más punteras y modernas de Europa" pero una vez llegadas a Baleares se ha visto que "muchas de ellas, más de 100, pesan más de 3.500 kilos", por lo que se necesita un carné específico para conducirlas y este "solo tiene el 20% de la plantilla".

Para la socialista, esto es una "chapuza absoluta" que crea "complicaciones" a trabajadores y usuarios. De hecho, ha recriminado que, como solución, el Govern plantee "desmontar las ambulancias" para aligerar su peso, por lo que se metería en un almacén hasta "cinco toneladas de material de alta tecnología y se contrataría a mecánicos para hacer este trabajo, con el sobrecoste que esto supone".

"Este desmontaje del vehículo supondrá tener menos ambulancias con literas, la eliminación de sillas y de material ergonómico y menos comodidad para los usuarios. Las ambulancias tendrán que volver a pasar la ITV una vez hechos los cambios en los vehículos y tampoco se sabe si el Govern tendrá que contratar nuevos conductores", ha subrayado.

Gómez ha tildado esta gestión "nefasta" y ha alegado que el gerente de Gsaib, Sergio Rodríguez, "ya tendría que haber dimitido", ya que ha defendido que era una situación "de la que estaba advertido". Tal como ha recordado la diputada, desde el verano tanto el Grupo Parlamentario Socialista, como los sindicatos han alertado que esta situación podía pasar, algo que "finalmente ha sucedido".

Además, ha señalado que el anterior Govern dejó el concurso para la renovación de las ambulancias adjudicado en 2023, que fue "rescindido" por el actual Ejecutivo del PP, por lo que tuvo que "empezar de nuevo con la adjudicación y renunciar a los fondos europeos que se habían otorgado".

Por otro lado, ha asegurado que han constatado que el Govern "no se ha reunido con la parte social" y hay "mucha preocupación" con un nuevo "perjuicio" a unos trabajadores que llevan toda la legislatura "sufriendo el caos en la gestión de Gsaib".

"La situación es muy grave y no puede ser que quien ha generado el problema sea quien plantea las soluciones, por lo que la consellera tiene que dimitir", ha mantenido.

SOLICITUD DE COMPARECENCIA

Tanto desde el PSIB, como desde Unidas Podemos (UP) han anunciado que solicitarán la comparecencia de García y el director del IbSalut, Javier Ureña, para que den explicaciones.

El diputado de UP, José María García, también ha reclamado el cese inmediato de Rodríguez por el "enésimo episodio de mala gestión e improvisación" durante su etapa al frente del transporte sanitario público de Baleares.

"El gerente del Gsaib ha demostrado, una vez más, una incapacidad absoluta para dirigir un servicio esencial. Cada decisión que toma genera un nuevo problema. Su continuidad en el cargo es insostenible", ha afirmado.

El parlamentario ha recordado la "enorme conflictividad" que ha mantenido el gerente con los trabajadores del servicio, los "continuos errores" y el "abandono completo" del Gsaib en Ibiza y Formentera, que llegó a su punto cúlmen este pasado agosto, cuando pacientes "tuvieron que esperar semanas para recibir rehabilitación por falta de ambulancias disponibles por los servicios programados", una situación que ha calificado de "indigna" e "inadmisible" en un sistema sanitario público.

"Hace dos años que el Gsaib es sinónimo de improvisación y negligencia. El Gsaib no puede continuar siendo un laboratorio de errores. Hay que hacer limpia, poner orden y restablecer el prestigio de la sanidad pública. Todo empieza para destituir al que es responsable directo", ha concluido.