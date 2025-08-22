PSIB pide estar "más alerta que nunca" para prevenir y denunciar casos de violencia machista, porque aumentan en verano

Herrera pide "más implicación" a Prohens en la lucha por la igualdad porque, lamenta, "ha dejado de ser una prioridad para el Govern"

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha pedido estar "más alerta que nunca" para prevenir y denunciar casos de violencia machista, porque éstos se incrementan durante el verano.

En una nota de prensa, la secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE Milena Herrera, ha hecho un llamamiento a la prevención y la denuncia de la violencia de género, porque "la violencia contra las mujeres no se para en verano". De hecho, según ha apuntado, es una época de máxima peligrosidad por el aumento poblacional y por la convivencia entre parejas propia de los días de vacaciones: "diferentes estudios nos dicen, y así lo sabemos también por las estadísticas, que es una violencia que sube durante el verano", ha asegurado la socialista.

Por eso, ha pedido que toda la sociedad de las islas esté comprometida contra esta violencia, y que "la gente se implique, porque se sabe que solo una de cada cuatro personas hacen o dicen algo cuando tienen conocimiento de un caso de violencia contra las mujeres". Esta denuncia es fundamental, ha considerado, para salvar vidas y que las víctimas puedan empezar el camino para poder rehacer su proyecto de vida, por lo que el PSIB ha pedido que cada persona se convierta este verano en un "punto violeta". Para las víctimas que aún no están preparadas para denunciar, también tiene que existir, ha reivindicado Herrera, algún tipo de actuación, mientras se decidan a dar el paso de denunciar o alguien de su entorno lo haga.

Más allá de la fundamental implicación social, Herrera también ha exigido la implicación de todas las instituciones contra la violencia de género. "El Gobierno de España y el Congreso han puesto de su parte, con la reciente aprobación del nuevo pacto de estado contra la violencia de género, con más de 400 medidas para combatir esta violencia, con más recursos que nunca para la prevención, la atención a las víctimas y la reparación", han valorado desde el PSIB. Este pacto incorpora como novedad medidas para combatir violencias específicas hasta ahora no tan reconocidas, como la violencia vicaria, la digital y la económica, además de los efectos de la pornografía y las plataformas como OnlyFans y de Sugardaddies.

Por ello, según el PSIB, "no se entiende que el Consell de Ibiza haya rechazado la creación de un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, ni que el Govern haya tenido que devolver 2,5 millones de euros del Plan Corresponsables por falta de gestión a la hora de invertir en medidas para favorecer la conciliación entre vida laboral, personal y familiar, y la corresponsabilidad de las tareas y el cuidado de familiares entre hombres y mujeres".

En este sentido, Herrera ha denunciado que "la igualdad ha dejado de ser una prioridad para el actual Govern, sin ninguna política relevante en esta materia, y con una Ley de Conciliación que no afronta los principales retos".

La socialista ha lamentado que el IBDona haya tenido que cambiar de Conselleria, en la reciente remodelación del Govern, "por la inacción en la gestión por no molestar a los socios de Vox", teniendo en cuenta que con el anterior ejecutivo Igualdad estaba en la Conselleria de Presidencia para desarrollarla como política transversal. "Pedimos al Govern de Baleares y a todas las instituciones que se impliquen de forma valiente, y fuerte, porque tienen más recursos y opciones que nunca para luchar contra esta violencia", ha reiterado la secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE.

Finalmente, la secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE ha defendido que "la erradicación de la violencia contra las mujeres también pasa por la abolición de la prostitución", que es "un hito irrenunciable para el Partido Socialista", por lo cual espera que el Gobierno de España presente su proposición de ley en el nuevo curso político. "Pedimos a todas las fuerzas políticas que esta vez dejen que se pueda tomar en consideración la propuesta socialista, para iniciar un debate imprescindible sobre que supone la prostitución para las mujeres en la sociedad actual", ha concluido Herrera.