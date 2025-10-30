El PSIB pide explicaciones por la retirada de los tren-tram en las líneas de SFM

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad que den explicaciones por la retirada de los tren-tram que, han asegurado, "han desaparecido del servicio desde mediados de octubre".

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, los tren-tram de la serie 9100 inicialmente tenían que dar servicio a la línea entre Manacor y Artà, pero ante la eliminación del proyecto se utilizaron para cubrir otros trayectos, como el de Palma-Sa Pobla.

"Nos preguntamos qué ha pasado con estos trenes, que misteriosamente han sido retirados del servicio y escondidos en una nave industrial lejos de las vías", ha dicho el conseller socialista en el Consell de Mallorca Jaume Mateu.

En este sentido, ha cuestionado si ante las "carencias e incumplimientos" del servicio que sufren los usuarios, la dirección de SFM "se puede permitir el lujo" de retirar material ferroviario en condiciones de ser usado "sin dar ni una explicación".

Para los socialistas, el servicio ferroviario está experimentando un "deterioro progresivo que afecta miles de usuarios cada día". Según Mateu, el servicio de trenes "cada día va peor" con retrasos diarios, estaciones que no se abren, escaleras que no funcionan y falta de información a los usuarios.

Asimismo, ha criticado la gestión del PP, a quienes acusa de "centrarse en la propaganda en lugar de mejorar el servicio". "Se venden trenes a Campos y Alcúdia para el año 2030 pero la realidad es que han dejado perder inversiones a punto de entregar como el tranvía de Palma y el tren de Llevant", ha reprochado, agregando que la "única acción" que han hecho ha sido pintar los trenes de azul.

Con todo, ha reclamado a SFM y al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, que "se pongan manos a la obra" para mejorar el servicio que, ha remarcado, "obviamente no puede ir a mejor si se retiran máquinas y vagones del servicio".

"Una vez más se demuestra que el PP no cree ni ha creídos nunca con el transporte público y por mucha propaganda que hagan, la realidad siempre sale a la luz", ha concluido Mateu.