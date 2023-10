El PSIB pide al Govern que "dialogue" con la comunidad educativa y que "no ceda a la segregación lingüística" de Vox

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha pedido este lunes al Govern que "dialogue" con la comunidad educativa y "no ceda a la segregación lingüística que quiere imponer Vox".

Así lo ha manifestado este lunes Negueruela en una rueda de prensa en el Parlament en la que ha mostrado la "preocupación" de los socialistas en relación a la implantación de la libre elección de lengua en la enseñanza.

El portavoz socialista ha considerado que "el diálogo tiene que ser con los representantes de la comunidad educativa" y que, a pesar de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "dijo que habría diálogo de verdad, no está hablando con la comunidad educativa".

Sobre esta cuestión los diputados del PSIB han registrado cuatro preguntas al conseller de Educación, Antoni Vera, este martes en el pleno del Parlament, y otra al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, para "saber a qué precio quieren pactar el techo de gasto".

En cuanto a la reunión entre PP y Vox del pasado viernes, Negueruela ha mostrado su "preocupación" porque "ya no se habla de si hay o no segregación lingüística, sino del calendario y de cómo se hará". Además, ha criticado que los responsables del Govern "no hayan explicado la reunión".

Igualmente, el socialista ha destacado que su partido no quiere "crispación" y ha reiterado que el PSIB ofrece "los pactos necesarios al PP para evitar la segregación en las aulas". Así, ha afirmado que tienen contactos con el Govern y que esperan "que digan si se quieren sentar a hablar".