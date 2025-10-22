El PSIB pide a Prohens valentía para subir el ITS y que "no se esconda" para frenar el incremento

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, valentía para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y ha reclamado a la líder del Ejecutivo autonómico "que no se esconda detrás de nadie" para frenar el incremento de la tasa.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles en el Parlament, el portavoz adjunto de los socialistas en la Cámara, Marc Pons, ha acusado a Prohens de "fruncir el ceño" ante el apoyo con el cuenta la subida del ITS, por parte de una de las patronales y de los dos principales sindicatos, además del partido mayoritario de la oposición.

Pons ha pedido a Prohens que cumpla con su compromiso de llevar a la Mesa del Pacto por la sostenibilidad el incremento de este impuesto antes de que acabe el año, en línea con lo anunciado en el Debate de Política General. "No valen excusas", ha añadido.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha asegurado estar en el "día de la marmota". A juicio del ecosoberanista la situación es la misma que en 2021 y 2022, con el PP en contra de subir el ITS y el PSIB absteniéndose, en referencia al pleno de ayer.

Por otra parte, Marc Pons ha criticado lo que ha considerado "mangarrufas" del Govern, en relación a supuestas irregularidades en la contratación del director del área de Salud de Ibiza y Formentera o al "claro conflicto de intereses" del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, que toma decisiones que le benefician directamente".