El PSIB preguntará al Govern si ha habido "órdenes políticas" de cómo tratar su XV Congreso en la televisión pública

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha anunciado este lunes, en rueda de prensa, que han cambiado su pregunta al Govern y en el pleno de este martes preguntarán si ha habido "órdenes políticas" de cómo tratar el XV Congreso de los Socialistas de Baleares en la televisión pública.

Negueruela ha explicado que con este cambio de pregunta su objetivo es "en primer lugar, dar total apoyo a todos los periodistas de todos los medios, también de la radio y televisión pública, de IB3", pero de igual manera "denunciar si ha habido criterios políticos" para tratar el XV Congreso de los Socialistas de Baleares, a raíz de lo ocurrido este fin de semana en la televisión pública.

"Queremos saber si ha habido órdenes directas a través del Govern o de la directora de informativos de la televisión pública para como tratar el congreso de un partido que democráticamente es un partido importante, que, ahora mismo, es el principal partido de la oposición", ha incidido el portavoz socialista Iago Negueruela, por que a su juicio "no es de recibo lo que ha ocurrido".

De hecho, ha precisado "hoy, medios de comunicación escritos recogen este hecho", motivo por el que han decidido, según ha señalado, denunciarlo "por que en democracia también se han de dar los espacios que correspondan a todos los partidos". "No me imagino ahora mismo que un congreso del PP en las islas tenga el tratamiento que tuvo el nuestro, con el presidente del Gobierno de España, no saliendo en los sumarios y teniendo un tratamiento entre la séptima y la novena o décima noticia del día, y no es de recibo, por que eso no sucedió con otros gobiernos", ha subrayado, reiterando "eso sí el máximo respeto a los profesionales de los medios públicos, porque han estado y han hecho un muy buen tratamiento" de la información.