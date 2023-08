El PSIB preguntará en el Parlament dónde estaba el director general de Emergencias el domingo del temporal

Negueruela censura la "ausencia" del Govern, en especial de Prohens, en un acto en Galicia por "la investidura trampa de Feijóo"

El socialista denuncia la "gestión caótica del temporal" mientras agradece la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad



PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE preguntará en el Parlament dónde estaba el director general de Emergencias este domingo, cuando Baleares se encontraba bajo los efectos del temporal, y cuántas veces él y la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, estuvieron en las reuniones de la comisión técnica de seguimiento.

En una rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha denunciado la "gestión caótica" que el Govern ha hecho del temporal, "que ha dejado importantes daños materiales, dos personas, un padre y un hijo, desparecidos en aguas de Menorca y aún miles de personas que no pueden volver a sus casas".

Todo, ha lamentado, "mientras el Govern estuvo ausente, durante casi todo el domingo", pese a que la Comunidad se encontraba "inmersa en uno de los temporales más importantes de los últimos años". "La ausencia de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, del director general de Emergencias y de la propia presidenta del Govern, Marga Prohens, durante casi todo el día, hasta que lo denunciamos los socialistas, dice mucho", ha subrayado.

En este sentido, ha creído que "tal vez el hecho de pactar con negacionistas del cambio climático, como Vox, tal vez haya cambiado la percepción del PP pero éste advierte que los temporales serán cada vez más habituales y graves, por lo que se convierte en fundamental una mejor planificación, más teniendo en cuenta la combinación de bajas presiones con las altas temperaturas del mar en el mes de agosto". Así, ha defendido que "el Govern tendría que escuchar más a los científicos y menos a Vox y haber estado donde debía".

Sin embargo, ha añadido, "no fue así". "Hasta que los socialistas no denunciamos estas ausencias, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas no dio la cara", ha reiterado, y ha lamentado como la presidenta Margalida Prohens "siguió en Galicia, dónde acudió a un acto de campaña, por la investidura trampa del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, cuando su lugar estaba con su gente, al frente de la gestión en Baleares".

Asimismo, se ha preguntado "dónde estaba el director general de Emergencias este domingo, día del temporal, por la mañana" y "cuántas veces tanto él como la consellera estuvieron en las reuniones de comisión técnica de seguimiento". Para esclarecerlo ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará esta jornada una batería de preguntas en este sentido.

Con todo, Negueruela, acompañado del portavoz adjunto del Grupo Socialista, Marc Pons, ha dicho "lamentar lo ocurrido" porque, a su entender, "las ausencias del Govern no están justificadas", y ha agradecido su labor a los cuerpos y fuerzas de seguridad.