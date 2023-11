El PSIB presenta una web para alertar de las políticas "de retroceso" de PP y Vox

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha presentado este miércoles el Observatorio Progresista de Mallorca y una web asociada para alertar de las políticas "de retroceso" de PP y Vox.

El objetivo, según ha explicado Cladera, es documentar los "despropósitos" de las políticas de PP y Vox en Mallorca y ha justificado la iniciativa en la necesidad de combatir "el retroceso de la ultraderecha con los socialistas como muro de contención".

El sitio web recoge las "mentiras e incongruencias" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que dijo que no pactaría con extremistas y gobierna con Vox; dijo que no crecería en estructura de gobierno y se gasta 100.000 euros más en este apartado que el último presupuesto de la institución insular; dijo que apoyaría a los centros infantiles y no ha reservado ni un euro en los presupuestos de 2024, y tampoco cumple con el recorte de las listas de espera a las residencias de personas mayores, ha afirmado la dirigente socialista.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Por otra parte, Cladera ha calificado los Presupuestos de 2024 como "la última mentira" de Galmés y ha justificado de este modo la enmienda a la totalidad.

"No son unos presupuestos sociales, no son municipalistas y no aprovechan los fondos Next Generation para proyectos impulsores de economía y de sostenibilidad que estaban iniciados", ha criticado la líder socialista.

Para Cladera, las cuentas tampoco son buenas para la cultura, ni para la lengua ni para la igualdad ni para la lucha contra la violencia de género.

La portavoz del PSIB en la institución insular ha anunciado igualmente una batería de 91 enmiendas parciales, 60 de las cuales son a partidas económicas concretas y 31 a la memoria económica del texto.

Según ha explicado, las propuestas del PSIB van encaminadas a sostener ayudas del escudo social, mejoras para infraestructuras deportivas en municipios, para la integración de las residencias de personas mayores en la red del IMAS, o para nuevas infraestructuras sociales.

Al mismo tiempo, ha destacado que en materia de cultura se pretenden restituir las ayudas a las diferentes entidades culturales que promueven al catalán y que han visto recortadas las aportaciones en un 60 por ciento.

La líder socialista ha señalado que la mayoría de las partidas económicas que dotan las enmiendas socialistas salen de la "enorme aportación" del Consell a Tirme, de 43 millones de euros, destinados a equilibrar la tarifa de tratamiento de residuos que pagan los municipios de Mallorca, operación que han calificado de "turbia, mal explicada e incomprensible".