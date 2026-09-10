El PSIB presentará alegaciones contra la concesión de 41 millones de euros extra a Tirme

Archivo - Planta de gestión de residuos de TIRME en Son Reus - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB presentará alegaciones contra el acuerdo del pleno del Consell de Mallorca que pretende modificar la tarifa de recogida de residuos y destinar 41 millones de euros extra a la empresa concesionaria del servicio, Tirme.

Lo ha anunciado la portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, durante el pleno ordinario del Consell de Mallorca de este jueves, según ha informado el partido en un comunicado.

Cladera ha reclamado la paralización inmediata tanto de la modificación de crédito como del expediente de revisión de la tarifa de residuos sólidos urbanos que pagan las municipios y mancomunidades, que fueron aprobadas el pasado mes de julio.

A su parecer, es "inaudito" que la institución insular, en tres años de legislatura, haya abonado más de 100 millones de euros a la empresa concesionaria, una cantidad "injustificable y perjudicial para el interés general".

La socialista también ha recordado el "demoledor" informe de la Intervención del Consell de Mallorca sobre la gestión de Tirme, que describe hechos que ha considerado que podrían ser constitutivos de delitos de malversación de recursos públicos.

"Es un hecho que obliga al equipo de gobierno insular a actuar con la máxima prudencia y a revisar de manera exhaustiva toda la operación", ha subrayado Cladera, quien ha pedido llegar "hasta las últimas consecuencias".