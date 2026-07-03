El PSIB proclama a Rosario Sánchez candidata a la presidencia del Govern

Rosario Sánchez, en la sede socialista. - PSIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha confirmado y proclamado a Rosario Sánchez como candidata a la presidencia del Govern en las próximas elecciones una vez cerrado el proceso de primarias sin que haya habido más candidatos.

De acuerdo con el reglamento interno, como ha sido la única persona que se ha postulado, el proceso se cierra con su proclamación como candidata oficial a la presidencia del Ejecutivo autonómico.

Igualmente, también se han confirmado los candidatos a otras instituciones como Amanda Fernández al Consell de Mallorca; Pepe Mercadal al Consell de Menorca; Iago Negueruela a la alcaldía de Palma, y Alfonso Rodríguez a la alcaldía de Calvià.

En todos los casos, la Comisión de Ética ha revisado y dado su visto bueno a todas las candidaturas presentadas.

El proceso de primarias en el PSIB-PSOE se retomará a partir de septiembre. En esta ocasión concurrirán las candidaturas de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, así como a las presidencias de los consells insulares de Eivissa y de Formentera.