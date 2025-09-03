El PSIB, sobre la propuesta del PP de reformar el REB: "Que no se preocupe Prohens que no estará en 2028"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario socialista del Parlament Balear, Iago Negueruela. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MÉS per Mallorca cree que el planteamiento actual es de "mínimos" y aboga por un IVA especial para Baleares

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha considerado que la reforma del régimen fiscal especial de Baleares (REB) que ha propuesto el PP no es necesaria en estos momentos habida cuenta de que el actual caduca a finales de 2028.

Negueruela, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces del Parlament, ha vaticinado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien anunció la proposición de ley de los 'populares' el martes, ya no estará en el cargo cuando el REB llegue a su fin.

"Que no se preocupe, que ella no estará en 2028. Armengol dejó el REB garantizado", ha sostenido el socialista, quien ha pedido tiempo para estudiar la propuesta para hacer una valoración más detallada.

A su parecer, no obstante, no es congruente que el PP pretenda una renovación del régimen fiscal especial mientras "rechaza" la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno, que en el caso de Baleares ascendería a 1.741 millones de euros.

"Hablar hoy de un futurible a 2028 no es serio cuando renuncias a más de 1.700 millones de euros. El REB lo consiguió Armengol y Prohens no movió ni un dedo. Que la ciudadanía no tenga miedo del REB mientras esté Armengol. Yo tendría miedo a Prohens, que es capaz de decirle al Estado que no quiere 1.700 millones", ha zanjado.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha ironizado sobre las palabras del socialista. "¿En serio ha dicho que Prohens...? No cabe comentar que comience el curso con esta fanfarronería?", ha contestado al ser preguntado al respecto por los periodistas.

El 'popular' ha reivindicado que, por contra, "las encuestas dicen que la intención de voto del PP en Baleares ha subido desde que Prohens es presidenta y que estamos muy cerca de la mayoría absoluta".

La condonación de deuda aprobada el martes por el Consejo de Ministros, ha considerado, viene motivada por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está enganchado desde Cataluña y porque los diputados catalanes le sostienen como presidente".

"Siempre hemos dicho que lo que se tiene que hacer es sentarnos todas las comunidades autónomas para la reforma de la financiación autonómica", ha insistido.

Sagreras, acerca del REB, ha mostrado su voluntad de sentarse a negociar con todos grupos políticos para tratar de llegar a un acuerdo. A su parecer, las bases "son buenas" pero está abierto "a la negociación y el diálogo".

UN IVA ESPECIAL PARA BALEARES

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que el PP "se sume a la voluntad de mejorar el REB" cuando no lo hizo la última vez que se abordó el tema.

A su parecer, la parte fiscal del REB sigue siendo "ampliamente mejorable" y, aunque la propuesta del PP siga "en un punto de partida de mínimos", no ven con malos ojos que se abra la negociación.

"Habiendo leído las mejoras que proponen, siguen en los mínimos en los que están cómodos el PP y el PSIB. Planteamos que el REB tiene que suponer un modelo fiscal diferencial para Baleares. Es importante incluir el IVA especial, es un elemento de justifica fiscal", ha señalado.

Tanto el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, como la de Vox, Manuela Cañadas, han pedido tiempo para conocer los detalles de la proposición de ley antes de hacer una valoración.

El menorquinista, no obstante, se ha mostrado a favor de que el régimen fiscal especial tenga en cuenta asuntos como la vivienda, aunque no si es "para financiar la destrucción del suelo rústico que propone el PP", o que se amplíe su término.