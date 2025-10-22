El PSIB reclama al Ayuntamiento de Llucmajor que atienda la "extrema precariedad" de la Escuela de Música y Artes

Representantes del PSIB durante su visita a la Escuela de Música y Artes Escénicas de Llucmajor. - PSIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha solicitado al Ayuntamiento de Llucmajor que acabe con la "extrema precariedad" de las instalaciones provisionales en las que se encuentra la Escuela de Música y Artes Escénicas (EMAE) del municipio.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, y el portavoz del Grupo Municipal del PSIB en Llucmajor, Jaume J. Oliver, se han reunido con el director de la escuela, Joan Antoni Ballester, para los "graves problemas de insalubridad" que afectan a los barracones en los que se ha ubicado el centro durante los últimos ocho años.

En un comunicado, el PSIB ha alegado que los 350 alumnos y los docentes de la EMAE han dicho "basta", ya que la situación de las instalaciones se ha "degradado de tal manera", que hace "inviable" la tarea docente como han alertado "desde hace tiempo".

"El PSIB exige que el Ayuntamiento actúe de una vez por todas, para revertir el estado deplorable que desde hace años sufre la escuela", ha afirmado Fernández.

En el PSIB han sostenido que, desde el 2018, la EMAE lleva a cabo sus actividades a unos barracones metálicos "sin climatizar, enmohecidos y que presentan humedades y agujeros en el techo".

Por otro lado, han criticado que los cuadros eléctricos y el cableado está "a la vista" o hay lonas extendidas "improvisadamente para evitar la insolación directa".

Bajo el lema 'Volem una escola de música digna', la dirección de la Escuela ha reunido 2.500 firmas para exigir en el Ayuntamiento un nuevo edificio para hacer su actividad. Asimismo, han advertido que los módulos prefabricados son los que ya se emplearon "hace 20 años durante las obras del CEIP Sa Marina".

Oliver se ha comprometido a llevar las reclamaciones de la EMAE al pleno municipal, por la "incomprensible inacción y la pasividad total" del equipo de gobierno.

"Además, se da la agravante de que la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, conoce perfectamente la situación de la sede de la EMAE, puesto que durante la pasada legislatura ejerció como regidora de Cultura. Por eso, todavía es más indignante que después de dos años de legislatura no se haya puesto remedio a las condiciones de insalubridad de la escuela", ha puntualizado.